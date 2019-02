Streit um Brandschutzkonzept

Holger Rudolph

Rheinsberg Der aktuelle Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt Rheinsberg läuft nur noch bis Ende 2019. Für den Zeitraum danach soll ein externer Sachverständiger einen neuen Bedarfsplan erarbeiten. So beschlossen es die Stadtverordneten mehrheitlich am Montagabend.

Mit der Übermacht von CDU und SPD stimmten neun der 17 anwesenden Abgeordneten dem von der CDU stammenden Antrag zu. Demnach soll Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) einen externen Sachverständigen beauftragen. Dafür können maximal 20 000 Euro ausgegeben werden. Schwochow hatte den Vorschlag bereits im Vorfeld der Sitzung als falsch bewertet (RA berichtete) und unterstrich seine Kritik am Montag: „Das bedeutet für uns doppelte Arbeit, denn die Verwaltung muss dem Sachverständigen alle Zahlen zuarbeiten.“ Von Fall zu Fall könne ja ein Externer hinzugezogen werden, doch es ergebe keinen Sinn, für so einen Plan 20 000 Euro auszugeben. Der Betrag könne sehr viel besser in Feuerwehrgebäude und -technik investiert werden.

Dem Argument des CDU-Fraktionsvorsitzenden Burkhardt Stranz, ein vom externen Gutachter erstelltes Papier sei nötig, um an Fördermittel zu kommen, widersprach Schwochow. Der Plan könne auch durch die Verwaltung erarbeitet werden. Förderchancen habe Rheinsberg indes durch den Status Stützpunktfeuerwehr. BVB/Freie Wähler-Fraktionsführer Jürgen Scheigert argumentierte, dass man mit Stadtbrandmeister Fred Kuball einen ausgebildeten Brandschutzingenieur in der Verwaltung habe. Marion Grefrath (SPD) verwies auf ein Gespräch mit dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Mathias Herzberg. Sie sagte: „Er hat ausdrücklich empfohlen, das Gutachten von externer Seite erstellen zu lassen.“ Ein wenig lauter als üblich reagierte Schwochow: „Hier wird permanent in meine Arbeit als Verwaltungsleiter hineingepfuscht. Ich sage als Chef der Rheinsberger Feuerwehr, dass wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht brauchen.“ Kraft Amtes ist der Bürgermeister auch Dienstherr der Feuerwehr. Die Frage von Marion Grefrath (SPD), ob er mit der gesamten Wehrführung über seine Pläne zur Fortführung des Konzepts gesprochen habe, beantwortete der Bürgermeister nicht. Stattdessen stellte er fest: „Nach meiner Einschätzung schafft das die Verwaltung selbst.“

Schwochow hat nun zwei Möglichkeiten: Entweder setzt er den Beschluss um oder er versucht ihn zu beanstanden.(hr)