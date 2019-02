Sandra Euent

Nauen (MOZ) Nicht mehr lang ist es bis zum 8. März, dem Frauentag. Was in Berlin nun ein arbeitsfreier Feiertag ist, wird auch in Nauen gefeiert. Das Kulturbüro der Stadt lädt zum 17 und 19 Uhr gleich zweimal zu den Frauen vom Kabarett Korsett aus Berlin ein. Im Saal des Casa Toro Negro öffnen sich die Türen jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Es erwartet die Besucher und Besucherinnen das neue Programm der spielfreudigen Frauen mit dem Titel „Frauen voll in Fahrt“. Das Repertoire umfasst gesellschaftliche, politisch-sozialkritische Themen, beleuchtet zwischenmenschliche Schwächen und die ganz banalen Dinge des Alltags. Musikalische Unterstützung erhalten die Frauen von ihren Pianisten Erick Kross. Die Tempelhofer Damen begeistern nun schon fast ein Vierteljahrhundert ihr Publikum. Ihre Stücke stammen alle aus eigener Feder und werden mit viel Wortwitz und Humor auf die Bühne gebracht.

Es herrscht freie Platzwahl, der Zugang ist nicht barrierefrei. Karten gibt es für 12 Euro im Vorverkauf im Nauener Richart-Hof sowie in der T.-Körner-Buchhandlung.