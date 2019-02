Lkw-Fahrer nach tödlichem Unfall verurteilt

Aileen Hohnstein

Oranienburg Mehr als drei Jahre nach dem tödlichen Fahrradunfall vor dem Oranienburger Schloss ist am Mittwoch ein Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 40-Jährige hatte eine 58-jährige Radfahrerin beim Rechtsabbiegen erfasst und tödlich verletzt.

Der Unfall hatte sich am 29. Oktober in der Breiten Straße in Oranienburg ereignet. Ein Lkw-Fahrer war bei Grün in die Berliner Straße abgebogen. Eine Fahrradfahrerin, die ebenfalls bei Grün geradeaus fahren wollte, wurde vom Lkw-Fahrer nicht gesehen und kollidierte vor den Augen ihres Mannes mit dem Fahrzeug. Die 58-jährige Frau geriet anschließend unter das rechte Vorderrad des Lasters. Sie erlag später im Unfallklinikum Berlin-Marzahn ihren Verletzungen.

Bei der Verhandlung im Amtsgericht Oranienburg schilderten am Mittwoch mehrere Zeugen den Unfallhergang. Demnach hatte der Lkw-Fahrer an der Kreuzung geblinkt und das Abbiegen angezeigt. Zudem war er mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs, als er in die Berliner Straße rechts abbog. Das ergab auch die technische Auswertung der Kontrollgeräte.

Die Fahrradfahrerin war zügig unterwegs. Eine Zeugin, die die Situation rasch überblickte und das Unfallpotential erahnte, versuchte noch ohne Erfolg, die Fahrradfahrerin durch Zuruf zum Anhalten zu bewegen. Trotz Kollision bemerkte der Lkw-Fahrer den Unfall nicht und fuhr langsam weiter in die Kreuzung hinein. Dadurch geriet die Radfahrerin unter das Fahrzeug. Erst Passanten machten den Fahrer durch Klopfen an das Führerhaus sowie das Öffnen der Fahrertür auf das Unglück aufmerksam. Ein Sachverständiger stellte dem Gericht das Unfallgutachten vor, das auf Grundlage technischer Daten und Zeugenaussagen erstellt wurde. Er kam zu dem Schluss, dass der Lkw-Fahrer unmittelbar vor der Kollision aus rein technischer Sicht die Fahrradfahrerin hätte bemerken müssen.

Für die fahrlässige Tötung der Fahrradfahrerin wurde der Lkw-Fahrer am Mittwoch am Oranienburger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 1 800 Euro verurteilt, die ab dem 1. April in drei Raten je 600 Euro zugunsten des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) gezahlt werden müssen. Die Ampelschaltung an der Kreuzung wurde mittlerweile geändert. Für Fahrradfahrer wechselt sie nun zuerst auf Grün.