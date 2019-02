Furcht vor der Umsatzsteuer

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Bürgermeister Frank Steffen hat vor dem Haupt- und Finanzausschuss das weitere Vorgehen zur Entscheidung über die Mitverwaltung für Friedland, Tauche und Rietz Neuendorf erklärt. Demnach sind noch im Februar separate Gespräche mit den Feuerwehrleitungen und den Personalräten aller beteiligten Kommunen geplant.

Außerdem wies Steffen darauf hin, dass die derzeitigen Vorschläge nicht in allen Punkten mit den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmen. So verlange das Gesetz den Übergang des gesamten Personals. Das wolle man aber nicht. Mitarbeiter nachgeordneter Einrichtungen (Kitas, Schulsekretariate, Bauhöfe) sollen bei den Gemeinden bleiben. Man müsse mit dem Land klären, ob in diesem Punkt eine Gesetzesänderung möglich sei. Zudem Verwies Steffen darauf, dass in Friedland, Rietz Neuendorf und Tauche noch die Aussetzung der Bürgermeisterwahlen beschlossen werden müsse. Das sei für ihn persönlich eine wichtige Voraussetzung für weitere Verhandlungen.

Außerdem verwies der Bürgermeister auf weitere finanzielle Unklarheiten. Offen sei beispielsweise, ob für die Verwaltungsdienstleistungen eine Umsatzsteuer entrichtet werden muss. Das Finanzministerium habe zwar erklärt, dass es keine Schlechterstellung geben dürfe, aber keine grundsätzliche Erklärung abgegeben, dass für die Verwaltungsdienstleistungen eine solche Steuer nicht erhoben werde. In der konkreten Frage habe man an das zuständige Finanzamt verwiesen. Die Stadt habe eine Anfrage gestellt, bislang liege noch keine Antwort vor.

Ziel ist es, die Mitverwaltung ab dem 1. Januar 2022 zu übernehmen. (gar)