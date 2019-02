MOZ

Görzig (MOZ) Das hat gekracht. Aus bislang noch ungeklärtem Grund kam am Mittwoch gegen 9.30 Uhr eine Frau mit ihrem Peugeot im Ort von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. In Folge des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Nach Angaben von Augenzeugen konnte sich die Fahrerin selbst aus dem Auto befreien. Später wurde die 47-Jährige aber von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei gibt den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden mit ungefähr 10 000 Euro an.

Der Unfall in Görzig ist der einzige, den die Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt am Mittwoch gemeldet hat. Ansonsten gab es in Frankfurt noch einen Fast-Zusammenstoß. Ein Busfahrer musste abrupt bremsen, um einen Aufprall auf ein unerwartet wendendes Fahrzeug zu verhindern. Bei diesem Bremsmanöver stürzten drei Businsassen. Zwei von ihnen begaben sich selbständig zum Arzt. Eine 63-jährige Frau musste zur Behandlung in ein Kranken-haus.