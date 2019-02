Wie Musiker Bosse und Tatortreiniger Mädel nach Kremmen kamen

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Musiker Bosse hat sein neues Musikvideo „Ich warte auf dich“ zusammen mit Bjarne Mädel in Kremmen gedreht. Am Dienstag feierte der Clip seine Premiere. Regie führte die gebürtige Kremmenerin Katja Malinowski.

Kremmen hat still gehalten: Ganze zwei Wochen schwiegen die Akteure über ihren prominenten Besuch. Am Dienstag verkündete Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) die Nachricht auf Facebook: Bosse war in Kremmen, zusammen mit Bjarne Mädel, bekannt aus dem „Tatortreiniger“ und „Stromberg“. In dem Video, das keine 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung auf YouTube knapp 50 000 Mal angeklickt wurde, wartet ein trauriger Mädel in seiner tristen Wohnung. Er trainiert eine Sportmannschaft , läuft durch die Altstadt, den Stadtpark, macht bei Fleischerei Hohensee in der Dammstraße Halt – und wartet. Bis Axel „Aki“ Bosse die Erlösung auf vier Beinen bringt.

Regie führte Katja Malinowski, die Co-Regie übernahm ihr Kollege Christopher Häring. „Zusammen mit Bosse sind wir ein eingespieltes Team“, sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit gut zehn Jahren dreht sie die musikalische Bebilderung für Aki Bosses Lyrik. Die gelernte Fotografin – Werdegang: Grundschule Kremmen, Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium – arbeitete nach ihrem Studium parallel für diverse Filmproduktionen. Bosse lernte sie über die Firma Bigfish kennen. „Damals, als er noch nicht so berühmt war“, sagt sie. 2005 drehten sie erstmals zusammen: „Keine Panik“ aus Bosses Debüt Kamikazeherz“. Bekannt wurde der Sänger vier Jahre später mit dem Song „3 Millionen“. Die Videos zu „Weit Weg“, „Wartesaal“ und „Metropole“ drehten Katja Malinowski und Christopher Häring innerhalb von nur einer Woche in Tokio und am Fuji. „Bosse ist ein treuer Künstler“, erklärt die 39-Jährige ihre fortlaufende Zusammenarbeit (mittlerweile über die Produktionsfirma Mutter & Vater). Katja Malinowski drehte ferner Videos für Jennifer Rostock und Fettes Brot.

Die Initialzündung für den Dreh in Kremmen gab ihre Mutter. Dorit Malinowski ließ in einem Nebensatz, als ihre Tochter bei der Recherche auf der Suche nach einem Fleischer war, fallen, dass Kremmen doch einen hätte. „Das war eine Woche vor Drehstart“, so die Regisseurin. „Uns hat auch ein wenig die Berlin-Müdigkeit in meine Heimat gezogen. Die Stadt und der Bürgermeister haben uns super unterstützt, auch Bjarne hat es gut gefallen hier“, erzählt sie. Katja Malinowski, die mittlerweile in Berlin lebt, schätzt den pittoresken Charme ihrer Heimat, in der sie erstmals gedreht hat. „Durch den Denkmalschutz im Innenstadtring hat die Stadt richtig Atmosphäre.“

Ein besonderer Tag war der 29. Januar für die B-Jugend der Sportgemeinschaft Kremmen/Oberkrämer. Mitte Januar erhielt Serjoscha Rösler, Trainer vom 1. SV Oberkrämer, einen Anruf von Carsten Borchert vom FC Kremmen, der Bosse ankündigte. „Wir sagten unseren Jungs lediglich, dass beim nächsten Training eine kleine Überraschung wartet“, erinnert sich Rösler. Am Trainingstag hätten seine Jungs aber das unübliche Gewusel bemerkt. Dann stellte er Bosse, Mädel und die Regisseurin vor. „Wir sollten eine klassische Erwärmung durchführen.“ Bjarne Mädel spielte den Trainer. „Ich als eigentlicher Trainer befand mich dazu jeweils außerhalb des Sichtbereichs der Kamera und gab lautstark das eigentliche Kommando“, verrät Rösel, der seine Jungs als „wahre Naturtalente“ vor der Kamera lobt. Die Szenen seien gleich beim ersten Dreh im Kasten gewesen. Eine halbe Stunde dauerten die Filmarbeiten. „Axel Bosse und Bjarne Mädel nahmen sich noch etwas Zeit für ein paar Fotos und wir konnten uns noch etwas über Fußball und Musik unterhalten.“