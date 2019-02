Schwochow ist mit sich zufrieden

Holger Rudolph

Rheinsberg Mit seinem Tätigkeitsbericht 2018 hat Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) einen Überblick zu seiner Arbeit im vergangenen Jahr gegeben. Nicht alle Abgeordneten stimmten bei der Stadtverordnetensitzung am Montagabend dem Gehörten uneingeschränkt zu, doch dem Großteil des Publikums gefiel es.

Schwochow stieg ein mit zwei Bildern aus dem Rathaus, so wie er es Ende Januar 2018 zu seinem Amtsantritt übernommen habe. Zu sehen waren das Archiv und ein Arbeitsraum. Die Bilder zeigten haufenweise unsortierte und gestapelte Akten. Stadtverordnetenvorsteher Walter Luy (CDU) wollte das Vorführen der Bilder mit Hinweis auf mögliche Persönlichkeitsrechte von Angestellten unterbinden. Doch dies ließ Schwochow nicht zu.

Weiter sagte der Bürgermeister, dass die übernommenen Schulden der Stadt sehr viel höher seien als zuvor behauptet. Er sprach von 40,55 Millionen Euro, wobei er die hohen Schulden der kommunalen Unternehmen dazuzählte, womit er sich Kritik aus den Reihen der SPD einhandelte. Auch nutze die Stadt vielfach Grundstücke, die ihr nicht gehören. Beispielhaft nannte Schwochow den Bolzplatz der Kernstadt sowie Spielplatz und Festwiese in Schwanow. Erst unter seiner Regie würden nun Verträge mit den Eigentümern geschlossen. Seine Behauptung, dass kein Quadratmeter des Radweges nach Zechlinerhütte der Stadt gehöre, musste Schwochow später auf Nachfrage von Marion Grefrath (SPD) relativieren. Er habe nur bestimmte Abschnitte gemeint. Wie CDU-Mann Björn Plazikowski im Nachgang der Sitzung sagte, sind schätzungsweise 75 Prozent des Radwegs im kommunalen Besitz. Mit den Eigentümern der Privatflächen gebe es seit den 1990er-Jahren Nutzungsverträge. Daher sei es auch möglich, für die Sanierung Fördermittel zu akquirieren.

Ein weiteres Thema, das Schwochow ansprach war das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum. Gemeinsam mit Museumsleiter Dr. Peter Böthig habe er 2018 an neuen Wegen zur Finanzierung des Kulturbetriebs gearbeitet. Eine Einwohner verlierende Stadt wie Rheinsberg könne sich das Museum eigentlich nicht mehr leisten. Über den Ausbau der schon bestehenden Stiftung und mit Hilfe verschiedener Fraktionen beim Bundes- und Landtag, darunter auch jene der FDP und AfD, werde aber ein Weg zur Fortführung des Museums gefunden.

Seiner Arbeit, so Schwochow, sei es auch zu verdanken, dass das frühere Hotel Deutsches Haus nach umfassender Renovierung ab 2020 wieder als solches genutzt werden könne. Zudem habe er, gemeinsam mit Landrat Ralf Reinhardt (SPD), dafür gesorgt, dass es nun wieder einen ganzjährigen Zugverkehr von und nach Rheinsberg gibt. Die CDU betont jedoch, dass auch ihr Bundes- und Kreistagsabgeordneter Sebastian Steineke in Sachen Deutsches Haus seine Hilfe angeboten hatte. Was die ganzjährige Bahnanbindung angeht, besteht diese bisher nur anlässlich des Festjahres zum 200. Geburtstag Theodor Fontanes. Eine Ausweitung des Angebots ist bisher nicht vorgesehen.

Schwochow zog weiter Bilanz: Über Jahre hinweg habe die Verwaltung vor seinem Amtsantritt die Probleme mit dem sehr schlechten Zustand der Mühlenstraße sowie der Ortsdurchfahrten in Linow und Wallitz vernachlässigt. Doch er könne versprechen: „Wir werden diese Probleme lösen.“ Dabei werde auch die Bürgerinitiative aus der Mühlenstraße eingebunden. Im Übrigen seien seine Mitarbeiter von ihm als Chef sehr angetan. Eine anonymisierte Umfrage des Personalrates habe erbracht, dass 94 Prozent der Mitarbeiter mit Schwochow zufrieden oder sehr zufrieden sind. Wenn er von seinen Leistungen rede, meine er natürlich stets auch alle seine Mitarbeiter, die mit ihm an einem Strang zögen.

Wie Schwochow sagte, habe er an 343 Tagen des Jahres 2018 gearbeitet. Er habe sich eine noch immer geltende Urlaubssperre verpasst und auch die Wochenenden durchgemacht, um die von ihm ausgemachten großen Missstände anzugehen. (hr/bk)