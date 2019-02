Vorbereitung  für den Abriss

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bevor die Abrissbagger anrücken können, wird erst noch einmal gebaut. In der Puschkinstraße werden derzeit Vorbereitungen getroffen für den Abriss des Blocks mit den Nummern 16 bis 20. Aus dem Block werden recycelbare Materialien ausgebaut, bis nur noch die eigentliche Gebäudehülle steht. 40 Wohnungen wird es in Eisenhüttenstadt weniger geben und damit der Leerstand sinken, wenn das Objekt der städtischen Gebäudewirtschaft verschwunden ist. In diesem Jahr sollen noch weitere Blöcke abgerissen werden.