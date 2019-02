Merle Röhnert gewinnt Kreisausscheid der Vorleser

Die stolze Gewinnerin: Merle Röhnert stellte das Buch „Vilja und die Räuber“ vor, in dem es um eine Entführung geht, die in einem großen Abenteuer endet. Die Zwölfjährige liest, seit sie denken kann. © Foto: MOZ/Judith Melzer-Voigt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein lauter Schrei, ein tosender Jubel: So endete der Kreisausscheid des Vorlesewettbewerbs am Mittwochmittag in Neuruppin. Merle Röhnert vom Evangelischen Gymnasium konnte sich durchsetzen.

Die zwölfjährige Neuruppinerin Merle Röhnert liest, seit sie denken kann. Das Buch „Vilja und die Räuber“ von Siri Kolu besitzt sie schon ein oder zwei Jahre. Dass es ihr einmal den Sieg bei einem Vorlesewettbewerb einbringen würde, hat Merle nicht gedacht. Doch beim Kreisausscheid des Wettbewerbs am Mittwoch in der Neuruppiner Stadtbibliothek überzeugte die Schülerin des Evangelischen Gymnasiums die fünfköpfige Jury. Als sie dann auch noch einen unbekannten Text aus dem Buch „Das Leben ist kein Wunschkonzert“ von Sabine Bohlmann nahezu fehlerfrei und mit guter Betonung las, war ihr der Gewinn sicher.

Doch das Rennen um den ersten Platz war knapp. Denn beim Kreisausscheid treten nur die besten Leser an. Sieben Mädchen und Jungen konnten sich dafür qualifizieren: Neben Merle Röhnert waren das Valerie Lutz von der Astrid-Lind­gren-Schule Wusterhausen, Mia Lotta Mähl von der Waldringschule Wittstock, Lana Bartel von der Grundschule am Burgwall in Wildberg, Laura Krompholz von der Drei-Seen-Schule in Lindow, Maya Glaswinkler von der Montessori-Schule in Neuruppin und – als einziger Junge – Michael Röhrs. Er besucht die Goethe-Grundschule in Kyritz.

Die Leiterin der Stadtbibliothek, Andrea Plagemann, erklärte, warum aus Neuruppin gleich zwei Leser an den Start gingen: Organisiert wird der Wettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Dieser hat angesichts dessen, dass es in Neuruppin mit sieben Einrichtungen sehr viele Grundschulen gibt, sein Okay gegeben, dass zwei Teilnehmer aus der Fontanestadt kommen. Gefehlt hat am Mittwoch aber ein Vertreter der Grundschule aus Fehrbellin. Das hatte Krankheitsgründe, so Plagemann.

Die Sechstklässler konnten allesamt durch fließendes Lesen, tolle Betonung und ein gutes Verständnis von Sprache überzeugen. Das zeigte sich vor allem beim Fremdtext. Als Michael Röhrs diesen beendet hatte, war seine Bilanz jedoch gemischt. „Ich gewinne bestimmt nicht“, sagte der elfjährige Kyritzer. Die Konkurrenz sei besser gewesen. Tatsächlich wunderte es den Jungen, dass er der einzige männliche Vertreter beim Wettbewerb war. Beim schulinternen Vorentscheid in der Goethe-Grundschule sei das noch ganz anders gewesen. „Da waren fünf Jungen dabei und nur ein Mädchen“, erzählte er. Michael liest gern Fantasie-Romane. Daher hat er sich für den Kreisentscheid für das Buch „Gregor und die graue Prophezeiung“ der Schriftstellerin Suzanne Collins entschieden. „Am liebsten lese ich abends, weil ich da einfach die Zeit habe“, sagte der Elfjährige. Er hat aber noch weitere Hobbys: Michael spielt Volleyball und macht Leichtathletik. „Und da kann man sich nach dem Ende eines Wettkampfes viel besser vergleichen“, war er überzeugt.

Die Entscheidung der Jury für die Gewinnerin Merle Röhnert sorgte nur bei den wenigsten für lange Gesichter. Die zweite Neuruppinerin Maya Glaswinkler schaute etwas enttäuscht drein: Sie war vom Publikum ebenfalls als große Favoritin gehandelt worden. „Aber sie hat etwas zu schnell gelesen“, erklärte Andrea Plagemann die Entscheidung der Jury. Starke Leser seien jedoch alle gewesen.

Merle Röhnert darf in wenigen Wochen zum Bezirksentscheid nach Wittstock fahren. Der Landesentscheid findet im Mai statt. Auch er wird dieses Mal in Neuruppin ausgetragen.