Masterplan für Hennigsdorfer Wohnungsbau

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die SPD macht Druck, in Hennigsdorf den Wohnungsbau zu forcieren. Zur Sitzung der Stadtverordneten am 27. Februar hat die Fraktion einen Antrag eingereicht, der den Titel „Masterplan Wohnungsbau“ trägt. Die Verwaltung soll beauftragt werden, bis Ende September diesen Masterplan zu erstellen, in dem Prioritäten und Handlungsstrategien aufgezeigt werden, wie die Wohnungsnot in Hennigsdorf gelindert werden kann.

Als ersten Schritt fordern die Sozialdemokraten eine „bauliche Ertüchtigung“ im Bereich Feld-/Krumme Straße. Bereits im November vorigen Jahres hatte es aus dem Rathaus geheißen, dass dort 80 Wohnungen im Geschossbau entstehen könnten. Allerdings gilt es, mehrere Probleme zu bewältigen: Auf dem Teil des Areals, das der Stadt gehört, befinden sich Garagen und Gärten. Den Pächtern müsste gekündigt werden. Darüber hinaus gibt es in diesem Bereich fünf private Grundstückbesitzer, die in einen Verkauf einwilligen müssten. Auch deshalb schätzt die Stadt ein, dass sich hier vor 2024 keine Baukräne drehen werden.

Auch Udo Buchholz und Detlef Krebs, die den Antrag am Dienstag vorstellten, ist klar, dass sie sich mit dem Masterplan auf einen langen Weg begeben. „Wir wollen damit das Handwerkszeug für die nächsten vier, fünf Jahre schaffen“, sagte Buchholz. Im Antragstext wird die Stadtverwaltung zeitlich nicht unter Druck gesetzt. Er enthält keine Ziele, bis wann wie viele Wohnungen geschaffen werden sollen. Was die Sozialdemokraten aber fordern: Es sollen alle Freiflächen unter die Lupe genommen werden, die Platz für mehr als 25 Wohnungen bieten. Und als freie Areale gelten dabei – analog zur Krummen Straße – auch Garagen- und Gartengrundstücke sowie private Flächen. „Es gilt, alle Kapazitäten schonungslos zu betrachten“, sagte Krebs. Dazu zähle auch, die Potenziale zu heben, die in den Garagengrundstücken schlummern. Nachdem diese ermittelt worden sind, sollen die städtebaulichen Konzepte und – wo nötig – der Erwerb der Grundstücke vorbereitet werden.

Ausdrücklich erwähnt wird die Notwendigkeit, Sozialwohnungen zu bauen. Hier wird auf eine Kooperation zum Beispiel mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft HWB gesetzt.

Wie schwierig der Weg von der theoretischen Erfassung der Potenziale bis zum Bau werden kann, zeigt bereits der gerade diskutierte Bebauungsplan Neubrück. Dort sieht die Stadt die Möglichkeit, bis zu 450 Wohnungen zu errichten. Darin enthalten sind laut Buchholz allerdings auch 250 Wohnungen, die in den jetzigen Blöcken des Asylbewerberheims entstehen sollen. Es ist allerdings nichts darüber bekannt, dass der Landkreis die seit Jahren gut ausgelastete Unterkunft mittelfristig schließen beziehungsweise verlagern kann oder will. Schon vor knapp zehn Jahren hatte die Stadtverwaltung ein Wohngebiet auf diesem Gelände vorgesehen, konnte sich aber mit dem Kreis nicht einigen.

Dass die SPD mit der Forderung nach mehr Wohnungsbau ein heißes Eisen angepackt hat, beweisen die Zahlen der beiden großen Vermieter WGH und HWB. Deren Leerstandsquote liegt fast bei null. Für die 112 bis Ende des Jahres entstehenden Wohnungen lagen im August vorigen Jahres 196 Bewerbungen vor. (rol)