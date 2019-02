1500 Besucher und 109 Aussteller bei YouLab

ora-190214-Youlab-bu2 Youlab 2019 in Oranienburg MBS-Arena und HBI-Forum © Foto: Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Oberhavels größte Ausbildungsmesse, die Youlab, lockte am Mittwoch mehr als 1 500 Schüler und Eltern nach Oranienburg. In zwei Hallen in der Turm-Erlebniscity präsentierten sich 109 Unternehmen.

Auffällig war der durchweg professionelle und ansprechende Messe-Auftritt der Firmen. Das Signal an die Zielgruppe war deutlich: Wir nehmen euch ernst! Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sind alle Betriebe der Region und darüber hinaus händeringend auf der Suche nach Lehrlingen. „Es gibt deutlich weniger Bewerber als noch vor Jahren“, sagte Philipp Gall vom Oranienburger Regionalcenter der IHK Potsdam, der zusammen mit Partnern wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Oberhavel (Winto) die Messe organisiert.

Zum ersten Mal auf der Youlab war dieses Mal auch die Germendorfer Spedition und Baustoffhandel Winzler mit einem Stand im HBI-Forum vertreten. Auf dem Tisch waren zwölf kleine Kästen aufgebaut, alle mit unterschiedlichen Materialien gefüllt, wie Füllsand, kleine Kieselsteine und Komposterde, damit vorbeigehende Schüler auf den ersten Blick begreifen, um was es bei Winzler geht. „Wir suchen Lehrlinge für Berufskraftfahrer, Mechatroniker und neu auch als Speditionskaufleute“, sagte Sonja Höschele. Sie hofft auf viele interessierte Anfragen.

Diese Hoffnung hatten alle Aussteller. Nicht alle wurden jedoch gleich mit einer Bewerbung am Messetag überrascht wie der Versicherer Debeka Oranienburg. „Die Bewerberin hatte sich vorher über die Messe informiert und uns gezielt ausgesucht. Das ist wirklich sehr positiv“, so ein Debeka-Mitarbeiter. Der 16-jährige Bilal aus Berlin war hingegen nach Oranienburg gekommen, um Visitenkarten von möglichen Arbeitgebern zu sammeln. „Ich suche etwas auf dem Bau“, sagte der 16-Jährige. Ihm war dabei vor allem die freundliche Ansprache der Betriebe wichtig. „Ich suche nach Sympathie aus. Wenn die stimmt, komme ich auch nach Oberhavel“. Im Vorteil waren die Unternehmen in seinen Augen, die Auszubildende mitgebracht haben, um den jungen Messebesuchern auf Augenhöhe zu begegnen. Es gab etliche, die diesen „Trick“ anwendeten.

Um schon jüngere Schüler auf die große Auswahl an Berufen, die die Region bietet, vorzubereiten, müssen Sachsenhausener Jean-Clermont-Schüler der Jahrgangsstufe 7 und 8 vor dem Youlab-Besuch einige Aufgaben bewältigen. „Sie müssen sich vorab über eine bestimmte Berufsgruppe informieren, dann auf der Messe dazu nachfragen und die Ergebnisse im Unterricht präsentieren“, erläuterte die pädagogische Mitarbeiterin der Schule, Silke Pachaly. In der Barbara-Zürner-Oberschule Velten ist der Messebesuch ab der neunten Klasse Pflicht, teilte, Lehrerin Ilona Jörn mit. „Die einen wissen schon, was sie später einmal werden wollen, andere haben noch gar keine Idee“, sagte sie. „Insgesamt habe ich einen super Eindruck von der Messe. Sonst würden wir ja auch nicht jedes Jahr wiederkommen“, so Ilona Jörn.

Andere Schulen lassen Oberhavels größte Ausbildungsmesse jedoch aus. Obwohl alle Bildungseinrichtungen gezielt eingeladen wurden, „gibt es einige Gymnasien, die ihre Schüler nicht zur Youlab lassen, weil sie sagen, bei uns wollen alle studieren“, ärgerte sich am Mittwoch IHK-Präsident Peter Heydenbluth. „Hier müssen wir Überzeugungsarbeit leisten. Beim dualen Studium wird zum Beispiel keine Zeit vergeudet.“

Am meisten Kontakt hatten die Unternehmen, die direkt auf die Schüler zugingen und nicht hinter ihrem Stand ausharrten und darauf warteten, dass die Jugendlichen sich selbst trauen, sie anzusprechen. Beispielhaft machten das einige Auszubildende der Kreisverwaltung Oberhavel und Mitarbeiter von „Tassendruck Oranienburg“. Sie stellten sich einfach den Jugendlichen mit Infomaterial in den Weg und schon kamen sie ins Gespräch. So kam auf keiner Seite Langeweile auf.

Viel Überzeugungsarbeit hatte am Mittwoch Markenbotschafterin Maria Mittendorfer zu leisten. Sie war zum ersten Mal bei der Youlab in Oranienburg und trat gemeinsam mit dem Hotel Esplanade aus Bad Saarow auf. „Wir wollen das Image des Hotelberufe verbessern“, sagte sie. Dafür sei 2016 der Verein „Fair Job Hotels“ ins Leben gerufen worden, wobei das Hotel Esplanade zu Gründungsmitgliedern gehöre. Im Mittelpunkt stehe zum Beispiel die Zahlung des Mindestlohns und die Einhaltung von Tarifabschlüssen, so Maria Mittendorfer. „Unsere Branche ist besser als ihr Ruf. Wir bieten interessante Jobs. Darauf müssen wir aufmerksam machen.“