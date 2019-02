Neugravur 73 Jahre nach der Schleifung

Nancy Waldmann

Frankfurt (MOZ) Frankfurt. Das Eisenbahnerdenkmal am Kiliansberg soll seine Inschrift zurückerhalten. Damit geht der lang gehegte Wunsch der Lokführer-Gewerkschaft in Erfüllung. Gewerkschafter Michael Hoffmann und der Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Ulrich-Christian Dinse hielten am Mittwoch gemeinsam mit der Steinmetzmeisterin Heike Ferch-Struck sowie einer Expertin vom Landesdenkmalamt in Wünsdorf eine Schablone an die Muschelkalksäulen. Dort soll der Originaltext 73 Jahre nach seiner Entfernung neu eingraviert werden. Die Inschrift erinnert an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Eisenbahner des Direktionsbezirks Osten. Sie wurde 1946 geschliffen, wahrscheinlich aus politischen Gründen. (nmw)