Dieb sitzt im Gefängnis

Stefan Lötsch

Ratzdorf/Frankfurt (MOZ) Eine Richterin am Amtsgericht Frankfurt (Oder) erließ am Dienstag Haftbefehl gegen den 27-Jährigen Polen, der am Montagfrüh in Ratzdorf von der Polizei gestellt worden war. Der 27-Jährige hatte mit einem Kompagnon, dem die Flucht über die Oder gelang, Gegenstände von einem Grundstück in Ratzdorf gestohlen und schon zum Abtransport an der Oder bereit gelegt. Dort wurden sie von Polizisten gestoppt. Der 27-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (lö)