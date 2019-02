MOZ

Woltersdorf (MOZ) Unbekannte haben in Woltersdorf einen mit Lkw-Reifen beladenen Sattelauflieger gestohlen.

Der Anhänger war in der Wilhelm-Tell-Straße abgestellt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Angezeigt wurde der Diebstahl am Dienstag. Der Schaden wird auf 50 000 Euro geschätzt.