Eine Dusche für alle Polizisten

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Eine einzige Duschkabine für eine ganze Polizeiinspektion – das ist Polizistenalltag in der Uckermark. Damit nicht genug: In der Prenzlauer Zentrale gibt es weder behindertengerechte Ausstattungen noch Fahrstühle. Von Sicherheit auf dem Fuhrpark ganz zu schweigen.

Klagen will Jürgen Kreßmann nicht. Der Leiter der Polizeiinspektion Uckermark kennt ganz andere Polizeistandorte in Brandenburg und weiß, unter welchen Bedingungen Kollegen dort arbeiten müssen. Aber 30 Jahre nach der politischen Wende ist es an der Zeit, auf immer noch nicht behobene Mängel in der Uckermark aufmerksam zu machen. Und so hat sich Innenstaatssekretärin Katrin Lange die Prenzlauer Inspektion angeschaut. Schonungslos und nicht beschönigend.

Die sanitären Bedingungen sind kaum besser als vor 40 Jahren. Dunkle Umkleiden, viel zu eng, überfüllt mit Schränken. Das größte Manko: Es gibt nur eine einzige Duschkabine für alle Leute. Unisex gewissermaßen. Wer duschen geht, muss auch noch über den Gang laufen – Atmosphäre wie im Pionierlager.

Brandenburg leistet sich Polizeiwachen, in denen es an gesetzlichen Standards mangelt. Gehbehinderte müssten quasi getragen werden, weil es keinen Aufzug gibt. Kurioserweise existieren im direkt angrenzenden Gerichtsgebäude solche Einrichtungen. Bis vor Kurzem gab es nicht mal einen Warteraum in Prenzlau. Der ist jetzt gerade mit einem Durchbruch in die Wand geschaffen worden.

Sogar an der eigenen Sicherheit mangelt es. Als am 1. Mai 2016 ein Streifenwagen direkt vor der Inspektion abgefackelt wurde, zeigte sich die ganze Misere: Der Fuhrpark kann nicht einmal mit Kameras überwacht werden, weil einfach keine da sind. Und das, obwohl Sachbeschädigungen und Brandstiftungen gerade an Polizeifahrzeugen deutschlandweit zunehmen.

So wie in Prenzlau sieht es vielerorts aus. Zum Beispiel in Templin. Doch laufen da gerade die Umbaupläne für die Sanierung eines Gebäudes. In Schwedt hat sich die angemietete Liegenschaft als viel zu klein und unpraktisch herausgestellt. Lediglich Angermünde glänzt mit moderner Ausstattung.

Die Staatssekretärin kann nichts versprechen. Doch sie hat die Zustände in der Uckermark wenigstens zur Kenntnis genommen. „Wir sind hier Mieter in Landesliegenschaften“, erklärt Jürgen Kreßmann. „Und da gibt es eigentlich Mindeststandards.“ Schon seit Jahren machen die Beamten auf Missstände aufmerksam, stecken aber immer wieder zurück. In den vergangenen Jahren wurde landesweit überall gespart und gespart, um Ausgaben zu mindern.

Dann fehlen auch noch Leute. 14 Stellen im Wach- und Wechseldienst und 7 Revierpolizisten sind uckermarkweit nicht besetzt. Und wer sich in den Streifenwagen setzt, hat unter Umständen Platznot. Denn 46 Kollegen mit Spezialausbildung tragen einen besonderen Personen-Körperschutz. Der muss immer mit. Das Problem: Zur Festnahme von Tätern ist im Wagen gar kein Platz mehr.

In Angermünde kann ein modern eingerichteter Gewahrsam-Raum nur in Ausnahmefällen genutzt werden, weil nicht genügend des dafür vorgeschriebenen Personals zur Verfügung steht. Also fahren die Funkwagenbesatzungen ihre Täter bis nach Prenzlau und dann irgendwann wieder zurück. Einsparungen auf Kosten der Einsatzzeiten und des Personals.

Die Beamten erwarten vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) die Einhaltung längst überfälliger Standards. Schließlich handelt es sich um öffentliche Gebäude, die von vielen Menschen genutzt und betreten werden.

Jürgen Kreßmann hat nach dem Besuch der Staatssekretärin ein gutes Gefühl. „Sie hat uns gesagt, dass sie nachhaken wird.“ Bis zu einer möglichen baulichen Lösung müssen die Beamten weiter unisex duschen gehen.