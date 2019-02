Der kurze Weg nach Prora

Matthias Haack

Neuruppin Auf ihre 2019er Fairplay-Soccer-Tour freuen sich die Veranstalter: Am 3. April wird der regionale Ausscheid im Sportcenter Neuruppin stattfinden. Es geht anschließend für die Besten über die Station Landesfinale am Tropical Islands bis ins Bundesfinale nach Prora.

Etwa vier Dutzend Mannschaften umfasst bereits die Anmeldung. Die federführende Deutsche Soccerliga mit Sitz in Erfurt geht jedoch vom Doppelten aus. Immerhin ist das Anmelden noch am Veranstaltungstag möglich. Und die Teilnahme bleibt kostenlos. Dass dies trotz der logistischen Herausforderung mit Hallenmieten und mobilen Anlagen klappt, liegt an den Partnern. Am Mittwoch zeigten die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin sowie Mastercard, wie sie sich in das bundesweite Projekt einbinden. Unter anderem werden im Evangelischen Gymnasium Workshops angeboten. Stand im Oktober das Thema Zahlungstechnik und -verkehr im Blickpunkt, so „rücken wir am 3. April im zweiten Workshop das Berufsbild des Bankkaufmanns in den Fokus“, erklärte Sascha Seide von Mastercard. Er geht von einem Dutzend Schülern aus, die über vier Stunden Informationen aus erster Hand zum mobilen Bezahlen erhalten oder auch Abwägen lernen zwischen Sparen und Ausgeben.

Vor allem gehe es jedoch, so Seide, um das Verinnerlichen von Fairplay. Dieser Gedanke des fairen Umgangs miteinander prägt auch die Soccer-Tour. „Man muss nicht unbedingt gewinnen. Man muss aber sportlich fair bleiben“, umriss René Tretschok den Grundgedanken. „Soccer heißt für uns Fußball, aber es ist auch ein Bildungsthema.“ Der ehemalige Bundesligaspieler und Champions-League-Sieger (mit Borussia Dortmund 1997) führte durch die Neuruppiner Pressekonferenz und warb für „unser Projekt, das allein im vorigen Jahr 22 000 Sportler in seinen Bann zog“. Er warf ein, dass sowohl Kinder und Jugendliche kostenfrei dabei sein können als auch Begeisterte aus älteren Generationen: „Drei Spieler sind nötig und ein cooler Teamname – egal ob 10 oder 50 oder 70 oder älter.“

„Es gab schon Teilnehmer, die das Bundesfinale erreichten, ohne ein Spiel zu gewinnen“, erinnert Tretschok an den so prägenden Modus: Jede Mannschaft startet mit sechs Fairplay-Punkten und bekommt sie bei Regelverstößen abgezogen. „Der Weg nach Prora kann so kurz sein“, legte Tretschok einen Fährte, wenn die Konkurrenz nicht übermäßig groß, sie sportlich nicht übermächtig ist und Fairplay vorgelebt wird.