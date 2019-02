Die irrige Meinung der Deutschen

Berlin (MOZ) Das Schöne an Deutschland ist seine Vielfalt, die auch seine Bewohner prägt.

Ein Brandenburger hat wenig mit einem Bayern und noch weniger mit einem Rheinländer gemein und jeder von den dreien denkt, dass sei auch gut so. Ein Thema spaltet die Republik, das ist die Einstellung zu Russland. Während die Westdeutschen überwiegend skeptisch sind, sieht die überwiegende Zahl der Ostdeutschen auch das Gute in der russischen Politik.

Donald Trump hat nun für mehr Einheit gesorgt. Die Deutschen in Ost und West sehen die USA als größte Bedrohung des Weltfriedens. 56 Prozent in Ost und West zeigten sich in einer Umfrage davon überzeugt, dass der nächste große Krieg nicht etwa von Nordkorea, vom Iran, von China oder von Syrien, sondern eben von den Amerikanern ausgelöst wird.

Diese Einschätzung ist völlig unrealistisch, Trump hin oder her. Zwar ist nicht auszuschließen, dass sich dieses große selbstverliebte Kind im Weißen Haus zu unüberlegten Taten hinreißen lässt. Aus seinem bisherigen Handeln lässt sich jedoch schließen, dass er mit militärischen Optionen sehr zurückhaltend umgeht – auch weil sie Geschäfte stören, auf die er viel mehr Wert legt. Russlands Präsident Wladimir Putin ist da weniger zögerlich.