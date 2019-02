Bürgertelefon für Panketal

Kai-Uwe Krakau

Panketal Die Gemeinde fit für die Herausforderungen der Zukunft machen – das will die SPD Panketal mit ihrem Programm zur Kommunalwahl am 26. Mai. Das Papier wurde nach intensiver Diskussion verabschiedet, teilte Uwe Voß am Mittwoch mit.

Beim öffentlichen Personennahverkehr setzen die Sozialdemokraten auf die Formel 3 x 10 = 30. Die Pendler sollen demnach bis zum Jahr 2030 innerhalb von zehn Minuten die nächste Bushaltestelle erreichen. Von dort gelangen sie dann im Zehn-Minuten-Takt zum S-Bahnhof. Von dort geht es im Zug, wieder alle zehn Minuten, weiter nach Berlin. Das Angebot sei eine solide Alternative zum Auto und entlaste Infrastruktur und Umwelt, so Voß.

Die familienpolitischen Ziele der SPD sehen zudem einen weiteren bedarfsgerechten Ausbau der Kita-Kapazitäten vor. Dazu solle ein Neubau an der Bernauer Chaussee errichte werden. Für die Senioren will man Freizeitangebote in allen Ortsteilen bereitstellen. Ein neuer Jugendklub ist an der Schönower Straße geplant.

Darüber hinaus haben die Panketaler Genossen auch die Ökologie für sich entdeckt. Artenvielfalt im öffentlichen Raum, Streuobstwiesen sowie der Erhalt von Versickerungsflächen sollen Panketal auch in Zukunft lebenswert machen.

Die SPD will auch, so sieht es ihr Kommunalwahl-Programm vor, die Initiativen der Bürger in Sport und Kultur sowie in Vereinen und Selbsthilfegruppen unterstützen. Dazu gehören beispielsweise die Errichtung eines Sportlerheimes in Schwanebeck und die Entwicklung des Zepernicker Sport- und Spielparks. Befürwortet wird auch nach wie vor der gemeindliche Wohnungsbau, etwa am alten Zepernicker Kohleplatz.

Um die Kommunikation zwischen der Verwaltung und der Bürgerschaft zu verbessern, fordert die SPD für Panketal die Einrichtung eines Bürgertelefons. Darüber hinaus soll ein kommunaler Teilhabeplan aufgestellt werden.

Im Zuge der Diskussion um Sinn und Zweck von vorhandenen und neu anzulegenden Gehwegen macht die SPD den Vorschlag, den kommunalen Bauhof zusätzlich mit der Wartung und Reparatur der Gehwege im Ort zu betrauen. Dazu soll es eine personelle Aufstockung um Mitarbeiter einer „Wegemeisterei“ geben.

Programm demnächst auf der Seite www.spd-panketal.de