Vorerst nur eine Schönheitskur für Ortseingänge

Roland Becker

Velten (MOZ) Schönheitskosmetik: Mehr könne für die Gestaltung von Veltens Ortseingängen derzeit nicht geschehen, heißt es im Rathaus.

Die Buchsbaumhecke ist sauber geschnitten, das Beet mit Winterreisig gedeckt. Ansonsten aber wirkt Veltens Ortseingang trist und bei Nieselwetter, wie am gestrigen Mittwoch, noch eine Portion trauriger. Ein Willkommen in der Ofenstadt könnte anders aussehen. Das findet auch Petra Künzel. Die Vorsitzende der DUO-Fraktion beschreibt den Zustand mit deutlichen Worten: „Was Besucher der Stadt erblicken, ist entweder eine ziemlich trübe Ansammlung von schmuddeligem Beton und Kacheln sowie eine phantasielose Bepflanzung.“ Dieser Anblick hat sie zu einem Antrag veranlasst, der am Dienstag erstmals im Bauausschuss diskutiert wurde. DUO fordert die Bürgermeisterin darin auf, prüfen zu lassen, ob und wie dieser Ortseingang kurzfristig aufgewertet werden kann. Auch die Einfahrten in die Ofenstadt aus Richtung Leegebruch und Pinnow sollten unter die Lupe genommen werden. Die dortigen für Werbung vorgesehenen Metallkonstruktionen werden kaum genutzt und versprühen alles andere als einen Willkommensgruß.

Unterstützung erhielt Künzel von Kristina Wolff (Fraktion Lebenswerte Ofenstadt): „Seit 15 Jahren hat sich an dem Klotz nichts geändert.“ Auch sie möchte den Eingangsbereich an der Berliner Straße „ein bisschen aufgefrischt“ sehen und führte mit dem Kreisverkehr an der Pinnower Chaussee ein positives Beispiel an, dessen Rondell ab dem Frühling ein Blütenmeer präsentiert.

Um es vorwegzunehmen: Der Ausschuss schloss sich mehrheitlich der DUO-Forderung an. Grundlegend ändern wird sich dennoch vorerst nichts. Da das Tiefbauamt mit Arbeit zugeschüttet sei, „sehe ich es sehr kritisch, diese Arbeiten kurzfristig vorzuziehen. Dafür sind auch keine Haushaltsmittel vorgesehen“, bremste Stadtentwicklungs-Chef Berthold Zenner das Willkommen-Engagement. Eine Neugestaltung der vier Ortseingänge sei erst mittelfristig vorgesehen. Zenner kann sich aber für Wolffs Vorschlag erwärmen, die Einfahrt an der Berliner Straße zumindest aufzufrischen. Der laut Andreas Noack (SPD) vom Wohnungsbaukombinat Ost geschaffene „Betonklotz“, wie sich Noack ausdrückte, wirkt bei einem Blick vor Ort, als sei er einem DDR-Neubaublock entnommen. Zenner versprach nun, wenigstens diese Platte tiefgründig reinigen zu lassen. Zumindest optisch könnte sie dadurch freundlicher und heller wirken. Bis zum späten Frühjahr, so versprach es Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) am Dienstag, soll ein Plan vorliegen, welche Verschönerungsmaßnahmen darüber hinaus kurzfristig möglich sind. (rol)