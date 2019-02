Ein Wappen feiert Geburtstag

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das „Küstriner Wappen“ im nördlichen Zentrum von Fürstenwalde gehört zu den traditionsreichsten Gasthäusern der Stadt. Gleichzeitig feiert es jetzt 5. Geburtstag. Genauso viele Jahre nämlich betreiben Liane Fischer und Kai Nowak gemeinsam das Stammlokal mit eigener Kegelbahn.

Das Paar blickt auf turbulente Zeiten zurück. „Die ersten drei oder vier Jahre war für uns an Urlaub nicht zu denken“, sagt Liane Fischer, „aber dafür haben wir einen großen Zuwachs und sind jetzt beständig im Plus.“ Großen Wert legen die beiden darauf, dass die Geschichte der nach wie vor in dunklen Brauntönen gehaltenen Gasträume bekannt bleibt. An den Lokalwänden zeigen Fotos Fürstenwalder Szenen aus der Vergangenheit. „Wir haben ein großes historisches Interesse“, so Kai Nowak. „Wer noch mehr über unser Haus weiß, sollte unbedingt vorbeikommen.“ Mit der Fürstenwalder Autorin Rita Kahnt verbindet die Inhaber auch deshalb inzwischen eine Freundschaft. Die Schriftstellerin hat mehrfach in ihren Büchern, wie „Küstriner Straße – Kiezgeschichten“, über die Gaststätte geschrieben.

Sicher ist, dass das „Küstriner Wappen“ im Jahr 1887 das erste Mal öffnete. Und auch, dass es während der Weimarer Republik ein Stammlokal von KPD-Mitgliedern war. Ältere Fürstenwalder erinnern sich vielleicht auch noch an den langjährigen Betreiber Maxe Zech und seine Frau Selli. Wie es aber etwa zum Namen des Gasthauses kam, ist unklar.

Kai Nowak und Liane Fischer waren 2012 eher zufällig auf das „Küstriner Wappen“ aufmerksam geworden. „Wir wollten in die Gastronomie“, sagt der aus Berlin stammende 34-jährige gelernte Wurst- und Fleischfachverkäufer, „und das war die Gelegenheit.“ Auch seine Lebensgefährtin Liane Fischer (31) ist heute im „Küstriner Wappen“ beschäftigt. Sie kannte das Haus schon zuvor, „aus der eigenen Kindheit“, wie sie sagt. Wie ist es, mit dem Partner ständig zusammenzuarbeiten? „Wir sind uns meistens einig“, lacht Liane Fischer.

Lange hatte es gedauert, bis die Finanzierung für die Übernahme stand. Im Jahr 2014 eröffneten die beiden dann ihr eigenes Lokal. Vor allem die Gäste auf der Kegelbahn hätten in den ersten Monaten das Bestehen gesichert. Mit ihrer bürgerlichen Küche – von Schweineschnitzel bis Biersteak – mussten die neuen Gastwirte erst überzeugen. „Es gibt hier in der Straße ja praktisch keine Laufkundschaft“, sagt Kai Nowak, „wir leben eindeutig von unseren Stammgästen.“ Drei Vollzeit- und eine Teilzeitstelle bietet das „Küstriner Wappen“ inzwischen. Regelmäßig wird es für Feiern gebucht.

An verschiedenen Veranstaltungen probierten sich die Inhaber auch selbst aus: „Auch da mussten wir erst sehen, was gut läuft“, sagt Nowak. Definitiv erfolgreich sind die Konzert-Abende mit dem Schweizer Schlager-Sternchen Michelle Ryser. Seit drei Jahren tritt die Sängerin zwei Mal jährlich auf – das nächste Mal diesen Sonnabend. „Das sind immer lustige, familiäre Abende mit knapp 60 Leuten und Buffet“, sagt Nowak.

Dass er und Liane Fischer – zur Familie gehören auch Sophie (11) und Eva (fast ein Jahr) – bis zum 5. Geburtstag des Gasthauses durchhalten, daran hätten sie nie gezweifelt, sagen sie. Auch künftig wollen sie sich weiterentwickeln und das alte Gebäude stetig erneuern. Das traditionsreiche „Küstriner Wappen“ soll weiter seinen festen Platz in Fürstenwaldes Gaststätten-Szene haben.