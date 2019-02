Emsländer Mäster beteiligen sich an Landfarm

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Landfarm Hohenstein hat neue Partner. Geschäftsführer Jörg Piprek bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung die Verschiebung in den Eigentumsverhältnissen: „Ja, wir haben mit der Landwirtschaft Teepker einen neuen starken Partner ins Boot geholt.“ Die Pläne zur Errichtung einer Hähnchenmastanlage und Erweiterung der Biogasanlage würden dennoch weiterverfolgt: „Ja, gerade weil die neuen Partner da gut aufgestellt sind, gehen wir ja die Partnerschaft ein“, sagte Jörg Piprek. Er ließ durchblicken, sich nach und nach aus der Landfarm zurückziehen zu wollen.

Die Landwirtschaft der Brüder Stefan und Matthias Teepker aus Handrup im Emsland betreibt eine Schweinemast mit 1000 Sauen und 5500 Mastplätzen und eine Hähnchenmast. Die Brüder setzen dabei besonders auf artgerechte Haltung und Transparenz. So gibt es im Hähnchenstall einen Besucherraum. Die Lingener Tagespost, die dortige Lokalausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung, berichtete zur Einweihung im August 2016: „Das Besucherzentrum bietet durch eine große Fensterfläche einen direkten Blick in den Stall. Über Monitore werden zudem Videos aus verschiedenen Mastabschnitten gezeigt. Anschauungsmaterial, eingesetzte Produktionsmittel und Infotafeln liefern weitere Informationen, sagte Teepker. Wem das nicht reiche, könne auch eine individuelle Besichtigung im Stall vereinbaren. ,Wir denken dabei an ein Ausflugsziel beispielsweise für Kindergärten, Schulen sowie Vereine und Verbände und würden uns über großes Interesse freuen’, laden die Landwirte zum Besuch und zum Dialog ein.“

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte Stefan Teepker das neue Engagement von vier landwirtschaftlichen Familien aus dem Emsland in der Landfarm Hohenstein. „Wir planen übrigens gerade, einen weiteren Besucherraum, das heißt bei uns ,Kiek-in-Box’, an einem unserer Schweineställe zu bauen“, teilte er mit. Für Hohenstein sei, vorausgesetzt, die Behörden und Verwaltungen machten mit, ebenfalls ein Besucherraum geplant: „Bei Interesse besuchen wir auch Kindergärten und Schulen“, stellte er in Aussicht. Hohensteins Ortsvorsteher Jens Knoblich zeigte sich angetan von Teepkers Facebookseite. (js)