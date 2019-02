Solaranlage auf Feuerwehrhaus erwogen

Elke Lang

Briesen (MOZ) In der Amtsverwaltung von Odervorland wird überlegt, eine Energie- und Photovoltaikanlage auf dem Dach des neu zu errichtenden Feuerwehrgerätehauses in Biegen anzubringen. Darüber wurde in dieser Woche im Amtsausschuss informiert. Dazu war Marcel Kossatz von der Firma EZB Energiezentrale Beeskow GmbH als möglicher Investor gekommen, um das Konzept zu erläutern.

Demnach soll der aus der Anlage gewonnene Strom im Gebäude verkauft und der Überschuss ins Netz geleitet werden. Das sei für das Amt zwischen 10 und 15 Prozent günstiger als von einem anderen Anbieter. Einen genauen Preis konnte Kossatz nicht nennen, da dieser je nach Strompreis variiere. Die Anlage soll für zehn Kilowattstunden ausgelegt sein und eine vertragliche Laufzeit von 20 Jahren haben. „Uns geht es um Nachhaltigkeit. Deshalb ist es unser Wunsch, sie länger zu betreiben“, sagte Kossatz.

Im Amtsausschuss kam die Frage auf, warum das Amt den Strom überhaupt bezahlen solle, wenn es doch das Dach zur Verfügung stellt. Außerdem müsse noch geprüft werden, ob das die preisgünstigste Lösung sei. „Etwas muss das Amt im Punkt Energiesparen und Ökologie unternehmen“, so Amtsdirektoren Marlen Rost, „weil es sonst keine Fördermittel gibt.“ In Frage kämen zum Beispiel auch Wärmepumpen.