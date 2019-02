MOZ

Gorgast (MOZ) Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 7. und dem 12. Februar in der Ernst-Thälmann-Straße ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus eingeschlagen. Die Täter stiegen auch durch das Fenster ein, drangen aber aus unbekannten Gründen nicht weiter vor und verließen das Haus wieder, ohne etwas gestohlen zu haben. Der Sachschaden am Fenster beträgt zirka 150 Euro.