Ohne Auto an den Fluss

Nächster Halt Theater am Rand: Oberspielleiter Thomas Rühmann, Ilka Krüger, Leiterin der Tourismus GmbH Bad Freienwalde, Intendant Tobias Morgenstern, Karsten Ilm, Bürgermeister von Wriezen und Jörg Schleinitz, Fachdienstleiter Wirtschaft des Landkreises MOL (v.l.) bei der Probefahrt des „Oderbusses“. © Foto: Theater am Rand

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) „Alle einsteigen, bitte“, hieß es am Montag am Bad Freienwalder Marktplatz. Von dort brach der Oderbus zu einer Probefahrt auf. Mit an Bord: Theatermacher, Touristiker und interessierte Bürger.

Die Initiatoren des Projekts sind die Tourismus GmbH Bad Freienwalde und das Theater am Rand in Zollbrücke. Gemeinsam mit der Barnimer Busgesellschaft, dem Landkreis Märkisch-Oderland und lokalen Partnern planen sie derzeit die genaue Route und die Finanzierung.

Nun luden sie das erste Mal potentielle Nutzer der Saisonbuslinie ein, die kulturellen Höhepunkte am Wegesrand zu erkunden. „Wir haben davon in der MOZ gelesen und finden es eine tolle Idee“, berichten Ellen Lobitz und Heidelore Andres aus Bad Freienwalde. „Man sitzt bequem und kann alles sehen. Wir würden so einen Bus gerne nutzen.“ Sie haben im hinteren Teil des als „Sonderfahrt“ gekennzeichneten Linienbusses Platz genommen, ihre Jacken abgelegt und genießen die Fahrt.

Los geht es in Bad Freienwalde am Marktplatz und dann vorbei an der Konzerthalle und am Torn nach Schiffmühle. Zum Fontanehaus. Dort wäre auch die erste Möglichkeit, so das Projekt Saisonbus gelingt, auszusteigen. Und dann weiterzufahren. So wie die beiden Rentnerinnen am Montag: Über Gabow nach Neuranft. „Hier gebe es die Möglichkeit, auszusteigen und mit dem Rad ganz schnell an die Oder zu kommen“, sagt „Reiseleiter“ Christian Schmidt. Der Schauspieler und Regisseur begleitete die Probefahrt und gab Erläuterungen zu Land und Leuten, Sehenswürdigkeiten und Hintergründen.

Vorbei am Dom des Oderbruchs in Neuküstrinchen ging es dann für den vollbesetzten Bus – darin: Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU), Jörg Schleinitz vom Landkreis Märkisch-Oderland, zuständig für den Nahverkehr in der Region, und die Chefin der Bad Freienwalder Tourismus GmbH Ilka Krüger, Thomas Rühmann, Tobias Morgenstern und Jens-Uwe Bogadtke vom Theater am Rand sowie Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung aus Bad Freienwalde und Wriezen – ins Theater am Rand.

Rund 25 000 Besucher hat die Einrichtung jährlich. Und geht es nach dem Wunsch der Initiatoren müssten die nicht nur mit dem Auto anreisen, sondern könnten durch den angedachten Saisonbus auch mit Bahn und Rad kommen. Auch Ellen Lobitz und Heidelore Andres würden dann endlich mal öfter dorthin kommen. „Denn wir sind nicht mobil“, so die beiden Bad Freienwalderinnen. „Uns reizt aber nicht nur der Theaterbesuch, sondern auch das, was auf dem Weg liegt.“ Das sind das älteste Kolonistendorf im Oderbruch mit seiner Kirche, seinem Kolonisten-Café, dem „Feuchten Willi“ aber auch die Kirche in Altwustrow, der Zoo in Altreetz oder die Kirche in Mädewitz.

Auch Wriezen könnte so angeschlossen werden. Darüber würde sich auch Bürgermeister Karsten Ilm freuen. „Für uns sind alle Projekte interessant, die die Stadt Wriezen mit einbinden“, so das Stadtoberhaupt. Er wollte sich am Montag selbst ein Bild von der Busstrecke machen und ließ sich am Wriezener Rathaus auf der Rücktour wieder absetzen. „Wichtig ist, dass sowohl die Bürger als auch die Touristen das Oderbruch erleben können.“

Neben Reiseleiter Christian Schmidt sorgten Intendant Tobias Morgenstern und Schauspieler Jens-Uwe Bogadtke im Bus für Unterhaltung. Sie trugen eigens komponierte Bus-Lieder vor oder spielten auf dem Akkordeon.