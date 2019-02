Multiinstrumentalist feiert Bühnenjubiläum

Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Ein „Wohnzimmerkonzert“ hat die Arche in der Carl-Schmäcke-Straße für Sonnabend, 20 Uhr, angekündigt. Zu Gast sein wird dort der Gitarrist und Multiinstrumentalist Vicente Patìz mit einem Konzert zu seinem zehnjährigen Bühnenjubiläum.

Der Preisträger von mehreren Wettbewerben wie dem deutschen Rock- und Popmusikpreis in der Kategorie Instrumentalsolist steht allein auf der Bühne und entfache ein Feuerwerk, schwärmen Kritiker. Die Konzerte böten mitreißende Performance und Balsam für das Herz.

Mehr als 1500 Veranstaltungen im In- und Ausland hat der in Johanngeorgenstadt im sächsischen Erzgebirge aufgewachsene Jörg Patiz – so sein bürgerlicher Name – bereits gespielt und in den vergangenen Jahren über 100 000 Menschen in den Bann gezogen.

In Neuenhagen wird der 43-jährige Musiker sein neues Programm unter dem Titel „Alegrìa“ präsentieren, laut Ankündigung „ein bezaubernder Mix aus Melodie und Lebensfreude“. Neben der Gitarre greife er zu Didgeridoo, Low Whistle, Percussion und 42-saitiger Harfengitarre und biete damit ein Spektrum von Flamenco bis Jazz und Weltmusik und bringe das Publikum zum Staunen.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 20 Euro und sind in der Arche erhältlich. (ufo)

Kontakt: Tel. 03342 21584