Oder-Spree-Cup-Läufer werden am Freitag geehrt

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Freitag werden die Starter bei der Laufserie um den Oder-Spree-Cup für ihre Anstrengungen belohnt. Ab 18 Uhr steht in der Eisenhüttenstädter Inselgaststätte die Abschlussfeier und Ehrung für diese Serie an. Die Auswertungen haben erneut der Statistiker Klaus-Stefan Krüger und der Leiter dieser Serie Dietmar Kraft vorgenommen. Beide Frankfurter sind erneut auch als Aktive in der Abschluss-Rangliste vertreten. Da zeitgleich im Beeskower Landratsamt die Auszeichnung zur kreislichen Sportlerumfrage vorgenommen wird, können die beiden Eisenhüttenstädter Siegerinnen Beate Ledwig (W50) und Heike Nauck (W45) erst etwas später kommen.