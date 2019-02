Farbe verrät Graffiti-Sprayer

MOZ

Eberswalde (MOZ) Farbreste an seinen Händen haben einen Graffiti-Sprayer in Eberswalde überführt. Auf die Spur des 19-Jährigen waren Polizisten gekommen, nachdem sich ein Anrufer am späten Dienstagnachmittag bei ihnen gemeldet hatte. Er hatte einen Mann dabei beobachtet, wie dieser eine Hausfassade in der Eisenbahnstraße besprühte. Er lieferte nicht nur eine Personenbeschreibung, sondern sagte auch, in welchem Hauseingang in derselben Straße der Sprayer verschwunden war. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses stießen die Polizisten auf den jungen Mann, auf den die Beschreibung passte. Eine Spraydose wurde dort auch noch sichergestellt.