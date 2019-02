Bürgerbündnis im Dialog

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Wählergruppe „Bürgerbündnis Grünheide“ lädt am Freitag, ab 18 Uhr, zum Bürgerdialog ins Robert-Havemann-Klubhaus (Erdgeschoss links) Grünheide ein.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Unser Ort – wir reden mit! Für eine Politik im Sinne der Bürger; Kompetente Beteiligung an Kommunalpolitik“. „Wir sind Menschen mit unterschiedlichen parteipolitischen Zugehörigkeiten beziehungsweise ohne jede parteipolitische Bindung“, heißt es in der Ankündigung, die Ulrich Kohlmann, Fraktionsvorsitzender in der derzeitigen Gemeindevertretung verfasst hat.

In ungezwungener Atmosphäre könne jeder mitreden, Themen aufgreifen und neue anstoßen.