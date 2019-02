Fragemarathon „Zur Sache, Brandenburg!“ mit Verlängerung

Dialogsplitter

■ Moderatorin Sandra Wieschollek zu Ministerpräsident Dietmar Woidke: „Na dann lassen Sie mal Straßen und Schienen vom Himmel regnen.“ Woidke: „Mit würde es schon reichen, wenn Bauunternehmen so arbeiten, wie sie es versprechen.“

■ Woidke zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Brandenburg: „Wir wollen die Anwohner entlasten, ohne dass die Kommunen einen zusätzlichen Beitrag zu zahlen haben. Auf Landesebene wird erzählt, das kostet 25 Millionen Euro und alle sind glücklich. Das wäre eine überschaubare Summe. Aber ich glaube eher, dass diese Summe eher in Richtung 100 Millionen geht... Wir müssten dann auch jemandem erklären, der vor zwei oder drei Jahren noch Beiträge gezahlt, wieso er nicht wenigstens einen Teil des Geldes zurückbekommt... Wir werden in den nächsten Wochen dazu ein Ergebnis bekommen. Aber vertrauen sie nie jemandem, der ihnen sagt, sie bekommen alles kostenlos. Wenn eine Straße gebaut wird, muss am Ende jemand dafür zahlen.“

■ Landrätin Karina Dörk zum Breitbandausbau auf Glasfaserbasis in der Uckermark: „Es gibt drei Anbieter. In den nächsten 14 Tagen will sich der Kreis mit ihnen über Eckdaten einigen. Wir erwarten noch vor der Sommerpause deren finales Angebot. Ich hoffe, dass es uns noch in diesem Jahr gelingt, wenn die Fördermittel fließen, die Vergabe vorzunehmen... Ich weiß, dass das alles sehr lange dauert., aber die Bieter, die wir haben, bieten Ausbauzeit von 48 bis 51 Monaten an. Außer in Schwedt. Hier gibt es einen Anbieter, der das in 24 Monaten schaffen möchte.“

■ Die Uckermark hat für den Breitbandausbau auf Glasfaserbasis rund 40 Millionen Euro Fördermittel vom Bund beantragt, zirka 30 Millionen vom Land. Zehn Prozent der Gesamtsumme wird der Landkreis bereitstellen. Brandenburgweit muss die Landesregierung den Glasfaserausbau mit 400 Millionen Euro kofinanzieren. Für die Uckermark hänge vom erfolgreichen Breitbandausbau ab, ob Telemedizin, Pflege, das autonome Fahren oder die zeitgemäße Telekommunikation der Unternehmen langfristig gesichert sind.

■ Helmut Preuße, Ex-Geschäftsführer Stadtwerke Schwedt: „Die Uckermark ist wirklich am Ende der Welt, was Mobilfunk betrifft. Tretet den drei Großen auf die Füße, dass sie zumindest erst einmal 4G LTE hinbekommen.“