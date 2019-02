Jugendclub mit Eiern beworfen

Cornelia Link-Adam

Manschnow (MOZ) Unbekannte Täter haben den Jugendclub in Manschnow massiv beschädigt. Darüber hat Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert am Mittwoch die MOZ informiert und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat.

„Der Jugendclub wurde an mehreren Stellen mit Eiern und Toilettenpapier beworfen“, berichtete Lothar Ebert. Mitten im Ort, an der Friedensstraße, sei die sozial-kulturelle Einrichtung verschandelt worden. Festgestellt habe die Tat ein Kommunalarbeiter bei Dienstbeginn am Mittwochmorgen. Er informierte daraufhin das Amt in Golzow. „Es wurde auch festgestellt, dass Gitter von Kellerfenstern herausgerissen wurden. Diese waren auf den benachbarten Kriegsgräber-Friedhof geworfen worden und wurden dort sichergestellt.“

Der Amtsdirektor hat daraufhin die Polizei gerufen und vor Ort eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt gestellt. „Solch’ eine Tat wird nicht toleriert“, betont Lothar Ebert. Er hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung zur Aufklärung der Aktion. Hinweise nehmen die Polizei oder das Amt entgegen.