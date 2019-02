Besonderes Konzert mit zwei Bands

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde und die Kreismusikschule Märkisch-Oderland laden am 24. Februar zu einem besonderen Konzertnachmittag ein, kündigte Landesmusikdirektor Endrik Salewski an. Dafür öffnet die Schule ab 16 Uhr ihre Aula. Das Hauptkonzert bestreitet die Gruppe „Fahrenheit 108“ , die ihre neue Platte „Kein Herz“ vorstellt. Unter den Musikern ist Endrik Salewskis Sohn Stefan, der in Bad Freienwalde Abitur gemacht hat und im Jugendorchester seine ersten musikalischen Schritte unternahm. Inzwischen ist er Profi-Musiker und spielt in verschiedenen Ensembles mit. Sein Bruder Florian, aktueller Leiter des Jugendorchesters, bildet mit seiner neuen Formation „Lothar and the Machines“, die Vorgruppe, heute „Support“ genannt.(sg)