Auf der Zielgeraden

Altranft (MOZ) Die Vorbereitungen für den Landschaftstag im Oderbruch laufen auf Hochtouren. Dieser findet am 2. März von 9.30 bis 12 Uhr in Kienitz im Gasthof „Zum Hafen“ (Deichweg 20, 15324 Letschin) statt. Unter der Woche traf sich nun die gastgebende Kommunale Arbeitsgruppe „Kulturerbe Oderbruch“ um letzte Fragen zu klären.

Zwei zentrale Themen werden beim Landschaftstag im Mittelpunkt stehen. Zunächst wird das Programm vorgestellt, mit dem sich die Projektgruppe um das Europäische Kulturerbe-Siegel bewerben möchte. Diese Auszeichnung wird von der EU-Kommission für Kulturstätten, die auf europäischer Ebene als bedeutend erachtet werden, vergeben.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg, machen eigentlich alles richtig“, blickt Kenneth Anders, Programmleiter des Oderbruch-Museums in Altranft und eines von zehn Arbeitsgruppen-Mitgliedern, optimistisch Richtung Bewerbungs-Prozess. Mit dem Titel „Oderbruch – Menschen machen Landschaft“ soll in diesem zunächst die Kultusminister-Konferenz und später dann die zuständige Jury in Brüssel davon überzeugt werden, das Kulturebe-Siegel zu verleihen.

„Das Oderbruch ist ein ländlicher Raum, der zu einer extrem prägnanten Landschaft durch die menschliche Aneignung geworden ist“, so Anders. „Er steht exemplarisch für die Möglichkeiten, die der Mensch hat, um Landschaft zu gestalten.“ Zudem gebe es weiterhin Entwicklungspotenzial. „Wir hoffen, dass wir diese Botschaft gut rüberbringen können.“ Anders ist allerdings zuversichtlich. „Denn eigentlich fehlt so etwas wie das Oderbruch noch in der Kulturerbe-Sammlung. Landschaft und ländlicher Raum als europäisches Thema gibt es bisher nicht.“

Das zweite Thema am Landschaftstag ist die Gründung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft, die als Verwaltungsorgan des Kulturerbes fungieren soll. Diese müsste aber zunächst von den Gemeindevertretungen beschlossen werden. Darüber informiert am Veranstaltungstag Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch.