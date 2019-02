„City Ball“ - die Ü30-Party

BRAWO

Brandenburg Am 16. Februar 2019 findet der legendäre „City Ball - Tanz für Leute ab 30 - Die Ü30 Party in Brandenburg“ in der Werft (Restaurant Werft), Hauptstraße 77 statt. Mit Musik von DJ & „City Ball“-Erfinder Marco Lessentin.

Nach den erfolgreichen „City Ball“-Veranstaltungen im April, und Oktober 2018 begrüßt DJ Marco Lessentin auch 2019 wieder alle tanzbegeisterten Gäste in der Werft ab 21:00 Uhr.

Musikalisch mit dabei die Pop-Klassiker aus den 70er, 80er, 90er Jahren, Schlager und immer aktuelle Hits aus den Charts!

Das Restaurant Werft, bietet die perfekte Tanzlokation der Stadt. Mit stark verändertem Ambiente, wie VIP-Lounge, weiß eingedeckten Tischen und Stühlen sowie genügend Sitz- und Stehplätzen (an weißen Hochtischen). Tischreservierungen und Kartenvorbestellungen für den „City Ball“ werden im Restaurant „Werft“ unter Tel. 03381-328 17 99 entgegengenommen!

Karten gibt es auch in der Ticketeria in der Sankt-Annen-Galerie, im Kartenhaus (Bollmann-Passage) und in der BRAWO-Geschäftsstelle, Neustädtischer Markt 22a.