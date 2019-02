11-Jähriger legt Feuer

Mandy Oys

Neuruppin (MOZ) Erst stahl ein Junge Brennspiritus und Grillanzünder, dann versuchte er damit einen Brand zu entfachen. Mittwochvormittag ging der Elfjährige auf Diebestour im Einkaufszentrum Reiz. Er stahl laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord in mehreren Geschäften, unter anderem den Spiritus und den Grillanzünder. Am Hintereingang des Einkaufszentrums in Richtung der Otto-Grotewohl-Straße versuchte er auf einer Rasenfläche ein Feuer zu entfachen. Trotz der zuvor geklauten Utensilien gelang es dem Jungen nicht, einen größeren Brand zu legen. Einen Feuerwehreinsatz löste erdennoch aus. Die Polizei konnte einen Teil des Diebesgutes in die Geschäfte zurückbringen. Der Elfjährige wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.