Das "Stedtken" wird 800 Jahre alt: Golzow feiert Geburtstag

Andreas Koska

Golzow (MOZ) Das ganze Jahr 2019 steht in Golzow unter dem Motto „800 Jahre“, schon seit Januar wird regelmäßig mit vielfältigen Veranstaltungen daran erinnert. Der Höhepunkt des Feierjahres findet im Sommer mit einem Umzug und einem historischen Markt auf dem Sportplatz am 11. August statt. Der Festverein unter der Leitung von Peter Reinhold hat einen Kalender herausgegeben, in dem alle Veranstaltungen zwischen Januar und Dezember verzeichnet sind. „Der Tourismusverein gratuliert herzlich zum Geburtstag und hofft auf Resonanz auch aus den anderen Gemeinden des Amtes Brück“, lädt Andreas Kreibich ein. Der stellvertretende Vorsitzende des TZF will zumindest am Umzug teilnehmen und seine Gemeinde Borkheide repräsentieren. Der Kalender ist noch in einigen Geschäften, wie z.B. in der Apotheke im Ort erhältlich.