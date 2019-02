Naturschützer planen Volksinitiative für Bienen auch in Brandenburg

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Nach dem Erfolg des bayerischen Volksbegehrens „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ planen Brandenburger Naturschutzverbände in der Mark ein ähnliches Projekt. „Wir stehen quasi in den Startlöchern. Anfang Mai soll es losgehen“, erklärte am Mittwoch Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des Naturschutzbunds Brandenburg (Nabu). „Weniger Pestizide und mehr Vielfalt in der Landschaft“, nannte er als zwei Hauptforderungen der geplanten Volksinitiative.

Man wolle sich inhaltlich vom bayerischen Volksbegehren inspirieren lassen, ergänzte der Nabu-Chef. „Allerdings werden sich die konkreten Forderungen auf Brandenburger Landesrecht beziehen. Hier sind die Bedingungen für uns günstiger als in Bayern.“ Im bayerischen Volksbegehren hatten mehr als eine Million Menschen für ein besseres Naturschutzgesetz votiert. Für einen Erfolg waren Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten nötig, also knapp eine Million.(mat)