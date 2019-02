MOZ

Grünheide (MOZ) Polizisten haben am Mittwochabend in Grünheide einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der betrunken und ohne Führerschein unterwegs war.

Die Beamten warteten gegen 19.50 Uhr in ihrem Streifenwagen an der Ampel in der Neuen Erknerstraße auf Grün. Von hinten kam in diesem Moment ein Fahrer mit einem Mitsubishi heran, welcher den Polizeiwagen seitlich streifte, meldete die Polizeidirektion Ost am Donnerstag.

Die Beamten kontrollierten daraufhin den Fahrer und stellten fest, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab dann auch den Wert von 1,68 Promille. In der Folge musste der 40-Jährige aus dem Landkreis Dahme-Spreewald einräumen, gar nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Promillewertes entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.