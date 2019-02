Filigrane und charakteristische Architektur

Herrmann

Brandenburg Walter Gropius, Gottfried Semper oder Ludwig Mies van der Rohe kennt jeder. Berühmte Architekten, die mit ihren Bauwerken Geschichte schrieben. Sie sind noch heute Vorbilder für angehende Architekten und finden bei Ausstellungen große Beachtung. Das Archäologische Landesmuseum widmet nun Hinrich Brunsberg eine Schau. Hinrich… wer? In der Tat kennen nur wenige den großen Baumeister der Backsteinarchitektur. Ein Wandler zwischen der ausgehenden Gotik und der italienischen Renaissance. Der Stettiner Meister Hinrich Brunsberg baute in den Jahren um 1400 im spätgotischen Stil in vielen Städten und Gemeinden im unteren Odertal Backsteinkirchen, Rathäuser und Stadttore. Mit der St. Katharinenkirche schuf er einen unbestrittenen Höhepunkt der norddeutschen Backsteingotik. Dort hat er an der Außenmauer seine Visitenkarte in gebranntem Ton hinterlassen: Anno domini mcccci constructa est haec…..per magistrum hinricum brunsbergh de stetin”.

Die Ausstellung im Landesmuseum ist ein Projekt des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Kooperation mit dem Nationalmuseum in Stettin, gefördert von der Kultur-Beauftragten der Bundesregierung, kuratiert vom Bauhistoriker Dirk Schumann. Ergänzt wird die Fotoausstellung durch originale Bauelemente, wie bei den Sanierungsarbeiten gefundenes Fenstermaßwerk des Paulikloster. Eine weitere Besonderheit der Ausstellung sind von der ursprünglichen Fassadengestaltung der Katharinenkirche einzig im Original erhaltene Figuren der heiligen Katharina und der Amalberga. Sie wurden für die Ausstellung „Karl IV. - Ein Kaiser in Brandenburg“ restauriert. Die Skulpturen selbst befanden sich zuletzt an der nördlichen Chorfassade. „Baukünstlerisch, ingenieurtechnisch und organisatorisch war Brunsberg ein wahrer Meister seines Faches“, erklärte Schumann, der zur Eröffnung durch die Ausstellung führte. Obwohl wenig über sein Leben zu finden ist, war seinerzeit klar: Es muss Brunsberg sein, der den Neubau begleitet. Der Baumeister, der seine architektonische Vielfalt aus verschiedenen Regionen in Deutschland und Europa gewonnen hat, war jedoch nicht allein in leitender Position auf den Baustellen tätig. So sind in Brandenburg der Stettiner Baumeister Nikolaus Craft und der ebenfalls aus Stettin stammende und mit Hinrich verwandte Claus Brunsberg nachweisbar. „Man kann hier wohl von spätmittelalterlichen Seilschaften sprechen“, so Dirk Schumann. Den Bauherren konnte das egal sein. Die Spezialisten verwandelten das Material Backstein in eine filigrane und charakteristische Architektur. Sie führten ebenso moderne Technologien ein, die eine schnelle Bauausführung möglich machten – deutlich zu sehen beim 1411 fertiggestellten Mühlentorturm. Für dessen Bau verwendete Nicolaus Kraft übrig gebliebene Backsteine der Katharinenkirche. Sparen war auch angesagt, denn einen Brunsberg unter Vertrag zu nehmen, war extrem kostspielig. Für die Bauherren aber war es auch immer ein Prestigeobjekt. Nach dem Motto: „Seht alle her, wir können uns was leisten.“

Zu sehen ist die Ausstellung im Landesmuseum bis zum 28. April, täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr.