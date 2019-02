Fahrer flieht vor Polizeikontrolle

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizisten wollten am Mittwochabend in Fürstenwalde einen BMW-Fahrer kontrollieren. Der gab plötzlich Gas und flüchtete.

Die Beamten wollten einen BMW-Fahrer am Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring kontrollieren. Doch er dachte gar nicht daran, anzuhalten. Vielmehr fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und in rücksichtsloser Weise durch das Wohngebiet An der Oderbruchbahn/Siedlerweg davon, meldete die Polizeidirektion Ost am Donnerstag.

Das Auto wurde wenig später in der Nähe des Konstantin-E.-Ziolkowski-Rings aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun, wer mit dem Fahrzeug unterwegs war. Der Halter ist bereits bekannt und wird sich erklären müssen.