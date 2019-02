Haltestelle für Glienicker Kiezbus gefunden

Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Die letzte Hürde für den Start des sogenannten Kiez-Busses in Glienicke scheint jetzt genommen.

Die zuletzt noch benötigte Haltestelle am Fürstendamm sei jetzt vom Land Berlin konkret festgelegt worden, informierte Glienickes Bauamtsleiter Peter Staamann am Mittwochabend den Fachausschuss für Technische Infrastruktur. Auch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) sei bereit. Fahrpläne sowie Änderungen der Dienstpläne der Busfahrer würden bereits geschrieben, berichtete Staamann von einem Gespräch am Mittwoch mit der OVG. Gerechnet wird demnach damit, dass der Bus am 1., 8. oder 15. April – jedenfalls an einem Montag – erstmals fahre, so Staamann. „Vielleicht wäre es dann Zeit, den Bus anders zu benennen, denn ein Kiez-Bus ist es ja nicht“, sagte Barbara Neeb-Bruckner (Bündnis 90/Die Grünen/Piraten), die zudem vorschlug, den Bus auch zu bewerben sowie noch einmal bekanntzumachen, dass der Bus am Wochenende nicht zum S-Bahnhof Frohnau, sondern nach Hermsdorf fahre.

Ab April soll an den S-Bahnhöfen Frohnau und Hermsdorf in einer Probephase von drei Jahren der Parkraum bewirtschaftet werden, berichtete Staamann zudem. Damit wird der Berufspendlerverkehr ferngehalten. Denn in einem Radius von etwa 500 Metern darf dann am Bahnhof nur noch für drei Stunden geparkt werden.