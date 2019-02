MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Bereitschaftspolizisten haben am Mittwoch in Fürstenwalde einen 22-Jährigen kontrolliert, der Drogen bei sich hatte und sich nicht ausweisen konnte.

Den Beamten fiel am Nachmittag auf ihrer Streife ein verdächtiger junger Mann in der Ernst-Thälmann-Straße auf. Ihr Instinkt sollte sie nicht täuschen: Bei dem 22-Jährigen fanden sie mehrere Tütchen Drogen, meldete die Polizeidirektion Ost am Donnerstag.

Auch einen Personalausweis, welcher nicht auf seinen Namen ausgestellt war, hatte der Einheimische bei sich. Er musste die Gegenstände herausgeben, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.