Fouquettis umarmten ihre Schule

Simone Weber

Nennhausen Am 13. Februar, dem Tag der Einweihung der neuen Schule in Nennhausen im Jahr 1959, feierten die Schüler und Lehrer mit ihren Kooperationspartnern des Ganztagsunterrichts und Ehrengästen wie früheren Lehrern den 60. Geburtstag ihres Schulhauses.

Der Namensgeber, Dichter Friedrich de la Motte Fouqué, zog sich bei den Feierlichkeiten durchs Programm. So führten Schüler der 5. und 6. Klasse, Mitglieder der Theatergruppe, ein kurzes, selbstgeschriebenes Theaterstück auf, das auch vom Namensgeber handelte. Danach stellten die Schüler in ihren Klassenräumen Unterrichtsinhalte und Projektergebnisse vor. In einem Raum erinnerten Fotos und Texte aus den sechs Jahrzehnten an die wechselvolle Geschichte des Schulgebäudes.

Auch die mittlerweile in Rathenow wohnende 92-jährige Johanna Zander, Lehrerin der ersten Jahre an der Schule, kam zum Jubiläum. Ihr Ehemann Martin-Jost Zander war Initiator und Bauherr des Schulneubaus. Bis 1969 war er der erste Schulleiter. „Sie sind meine Heldin des Tages. Ich habe heute so viel von ihnen gelernt“, dankte Schulleiterin Marlies Trägenapp der noch fitten Lehrerin im Ruhestand. Zum Abschluss des „Geburtstagsfestes“ bildeten die 234 Schüler der zwölf Klassen und die 17 Lehrer gemeinsam eine Menschenkette und „umarmten“ das Schulgebäude. Dabei sangen sie ihrer „Grundschul-Omi“ das Ständchen „Wie schön, dass du geboren bist“ und ließen Luftballons mit Schülerwünschen in den Himmel steigen.

„Hier kann man gut lernen. Auch im Hort ist es toll“, lobte Nele aus Ferchesar ihre Schule. „Mir machen Mathe, Deutsch, Englisch, Sport, aber auch die Projekttage viel Spaß“, meinte Devin aus Gräningen. „Ich habe alle meine Freunde hier“, fand Pia wichtig an ihrer Schule. Seit diesem Schuljahr gestalten sechs Schüler der 6. Klasse unter Leitung von Lehrerin Nicole Bludau mit der „Fouquetti Gazetti“ ihre eigene Schülerzeitung, die einmal im Schulhalbjahr erscheint. Darin gibt es auch für die Schüler ganz wichtige Tipps wie Leas acht Schönheitstipps für Mädchen und wie man als Junge bei Mädchen ankommt

Die Schule wurde nach Baubeginn 1956 am 13. Februar 1959 als Polytechnische Oberschule (POS) eingeweiht. Ab dem Schuljahr 1990/1991 war die Grundschule im Altbau untergebracht, und in den Neubau aus den 80er Jahren waren die Klassen der neu gegründeten Realschule eingezogen. Nach deren Schließung im Jahr 2006 zog der Hort dort ein.

Die Grundschüler beschäftigen sich, seit Namensgebung im Jahr 2001, immer wieder mit dem Dichter Friedrich de la Motte Fouqué, der im Schloss Nennhausen lebte und dort seine „Undine“ schrieb. „Fouque ist immer wieder ein Thema für die Schüler. Auch wenn einige seiner Werke für Grundschüler nicht gerade einfach sind. So brechen wir die Inhalte für die Schüler herunter“, erzählte Schulleiterin Trägenapp. „Seit 2006 beteiligen sich Schüler immer wieder, wenn auch nicht jedes Jahr, aber schon mehrmals erfolgreich, am UNDINE-Märchenwettbewerb. Im Schloss selbst organisierten wir 2003 bis 2012 die Finalrunde des Vorlesewettbewerbs.“ Auch zur Einschulungsfeier soll Fouqué jetzt noch stärker einbezogen werden. Schon jetzt gibt es den Spruch an die neuen Erstklässler: „Jetzt seid ihr die neuen Fouquettis.“