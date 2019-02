Ausbau startet am 18. Februar

Busumleitungen

Der öffentliche Nahverkehr in Nauen wird durch die Baumaßnahme zwischen dem Luchcenter und dem Rathaus stark beeinträchtigt. Havelbus-Linie 661 (Nauen – Friesack), Havelbus-Linie 664 (Nauen – Bergerdamm (– Königshorst)), Havelbus-Linie 669 (Nauen – Paulinenaue – Friesack) und Havelbus-Linie 680 (Rathenow – Nauen) werden über die Brandenburger Straße umgeleitet. Die Haltestellen „Nauen, Umspannwerk“, „Nauen, Luchcenter“ und „Nauen, Fontanestraße“ werden nicht bedient. Für die Haltestelle „Nauen, Rathaus/Hamburger Straße“ gibt es einen Ersatzhalt in der Brandenburger Straße. Zusätzlich wird die Haltestelle „Nauen, Heinrich-Heine-Straße“ bedient. Havelbus-Linie 666 (Stadtbus Nauen) wird in Richtung Luchcenter über die Schützenstraße umgeleitet. Die Rückfahrt erfolgt via „Nauen, Umspannwerk“ über die Bundesstraße 5 und der Brandenburger Straße bis in das Stadtzentrum.