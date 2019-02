Bürgerinitiative will Bernöwe ansehnlicher gestalten

Friedhelm Brennecke

Bernöwe (MOZ) Die Bürgerinitiative Zukunft Bernöwe (BI ZB) war fleißig und hat weitere Aktionen für den Ortsteil geplant. „Wir freuen uns, dass Bürgermeister Alexander Laesicke auf unser Schreiben geantwortet hat und er gern bereit ist, uns in Bernöwe einmal zu besuchen und unsere Wünsche und Pläne anzuhören“, sagt Christian Elsner.

Im Namen der BI ZB hatte Elsner den Bürgermeister angeschrieben. Unterdessen hat er ihm auch mehrere Wunschtermine für einen Vor-Ort-Besuch vorgeschlagen. Auch für das Vertrauen der Bernöwer und deren „konstruktive Vorschläge“, was in der Siedlung alles angepackt werden müsste, hat sich Elsner in einem Brief bedankt. Das Schreiben ist im Info-Kasten des früheren Feuerwehrvereins ausgehängt.

Dieser Info-Kasten und der des Ortsvorstehers sollen nach dem Wunsch der BI ZB einen zentraleren Standort bekommen. Den sehen sie vor dem ehemaligen Feuerwehrgebäude oder an der gegenüberliegenden Bushaltestelle. „Dort kommen viele Radfahrer auf dem Radfernweg Berlin-Kopenhagen vorbei und machen dort Rast“, sagt Sebastian Bicher. Er gehört genauso zu den Gründungsmitglieder der BI wie Antje Natusch. „Wir möchten den Vorplatz der früheren Feuerwehr und die Bushaltestelle einladender gestalten“, sagt sie.

Bänke zum Verweilen, einen Abstellplatz für Fahrräder und ein Blumenbeet können sich die Akteure der BI dort sehr gut vorstellen. Auch touristische Hinweisschilder, die derzeit entweder deplatziert stehen oder noch gar nicht vorhanden sind, wären an dem zentralen Standort ebenfalls besser angebracht. Die Geschäftsführerin des Tourismusvereins Oranienburg und Umland, Denise Deutsch, hat sich auf Einladung der BI ZB am Mittwoch mit deren Ideen und dem Standort schon mal vertraut gemacht. „Das hört sich alles sehr gut an, würde Sinn ergeben und den Bereich freundlicher aussehen lassen“, sagt sie. Allerdings sei alles vorher genau mit der Stadt abzustimmen.

Auch zur Stadtverwaltung gibt es bereits Kontakte. „Von dort wurde uns Unterstützung für unseren Frühjahrsputz zugesagt“, hat Andreas Lücke in Erfahrung gebracht, der ebenfalls in der BI ZB aktiv mitarbeitet. Der Frühjahrsputz ist für den 30. März in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geplant. „Fleißige Helfer, die uns dabei unterstützen wollen, sind dann herzlich eingeladen“, sagt Christian Elsner.