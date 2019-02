dpa

Berlin (dpa) Der Berliner Senat geht nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) davon aus, dass seine Wohnungsbauziele für diese Legislaturperiode doch noch zu schaffen sind.

„Es ist schwierig, aber es ist möglich, die Ziele noch zu erreichen“, sagte Müller am Donnerstag am Rande einer Klausurtagung des Senats. Als eine Möglichkeit, den Wohnungsbau zu beschleunigen, nannte Müller Regelungen im Baugesetzbuch, wonach in bestimmten Fällen auch ohne Bebauungsplan gebaut werden könne. Bei solchen Projekten könne man „praktisch sofort in die Umsetzung gehen“, so Müller. „Das sind erheblich Potenziale in 1000er Größenordnung.“