Baupause am Damm beendet

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der Neubau des Heinersdorfer Damms geht weiter. Mitte Januar hatte der Baubetrieb die Arbeiten wegen Frost eingestellt, seit dieser Woche wird auf dem Bauabschnitt zwischen Teichmannstraße und alter Wasserturmzufahrt wieder gearbeitet. Jetzt ist der Baubetrieb aus Gartz auch mit deutlich mehr Bauleuten vor Ort. 2018 hatte die Firma parallel zum Heinersdorfer Damm Bauvorhaben bei Verbio in Pinnow, für Butting in Schwedt sowie einen Straßenbau in Gartz, weshalb sich die Arbeit auf dem Damm verzögerte. Ende Februar wollen die Straßenbauer mit dem zweiten Bauabschnitt bis zur Zufahrt ins Eigenheimgebiet beginnen. Dann sollen Hotel- und Restaurantgäste von der Teichmannstraße aus Zufahrt erhalten.