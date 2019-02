Noch mehr Besucher in Gedenkstätte

Klaus D. Grote

Potsdam/Oranienburg (MOZ) Bund und Land unterstützen die Arbeit der Brandenburgischen Gedenkstättenstiftung mit zusätzlich 800 000 Euro, das entspricht einem Haushaltszuwachs um zehn Prozent. So könnten unter anderem drei neue pädagogische Stellen zur Geschichtsvermittlung geschaffen sowie das wichtige Projekt Digitalisierung angeschoben werden, sagte Direktor Axel Drecoll am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz der Stiftung in der Potsdamer Staatskanzlei.

Die Gedenkstätte Sachsenhausen verzeichnet weiter steigende Besucherzahlen. Mehr als 700 000 Gäste kommen jährlich. Die Zahl der Führungen stieg 2018 auf 3 011 (2017 waren es 2 369 Führungen). Hinzu kommen 7 960 von externen Anbietern geführte Gruppen mit insgesamt 175 236 Teilnehmern, elf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Etwa 40 Prozent der Besucher kommen aus dem Ausland.

Vor fast drei Jahren startete die Gedenkstätte eine Unterschriftensammlung für eine bessere Anbindung durch die OVG. Trotz zahlreicher Gespräche, an denen auch die deshalb gegründete Anwohnerinitiative teilnahm, gibt es bis heute keinerlei Verbesserungen und kein Konzept. Die dringende Erweiterung des Besucherzentrums muss daher warten.