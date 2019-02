Siemensschule nimmt an Bundeswettbewerb teil

Matthias Henke

Gransee (MOZ) „Umwelt macht Schule“ heißt es für den Wahlpflichtkurs Naturwissenschaften der zehnten Klasse der Werner-von-Siemens-Oberschule in den nächsten Monaten. Als Thema haben sich die Schüler Mobilität im ländlichen Raum ausgesucht. Medienpartner ist die Gransee-Zeitung.

Die Ziele des Projektes, das im Schuljahr 2018/2019 bereits zum zweiten Mal stattfindet, sind die Sensibilisierung für aktuelle Umweltthemen, der Ausbau und die Vertiefung des eigenen Umweltwissens, die Schärfung des Umweltbewusstseins und die Stärkung der Medien- und der Lesekompetenz (siehe auch Infokasten).

Welches regionale Thema die Jungen und Mädchen in diesem Schulhalbjahr bearbeiten, darüber haben sie sich bereits vor den Winterferien verständigt. Wasser, Luftverschmutzung und auch das ehemalige Kernkraftwerk Rheinsberg standen etwa zur Disposition. Letztlich wurde es die Mobilität im ländlichen Raum. Denn da gebe es durchaus ganz praktische Anknüpfungspunkte an den Schulalltag, sagt Schul- und Kursleiter Dr. Reinhard Witzlau. „Wir haben insgesamt 289 Schüler aus 50 unterschiedlichen Orten. 80 Prozent sind Fahrschüler.“ Mit welchen Verkehrsmitteln kommen die Schüler zur Schule? Wie lang sind ihre Wege? Wieviel Zeit benötigen sie für eine Tour? Am Anfang soll eine Bestandsaufnahme jener Dinge stehen, anschließend womöglich eine Bürgerbefragung.

Der konkrete Ablauf soll in den nächsten Wochen festgezurrt werden. Angesprochen werden könnten dabei auch der Bürgerbus, der in Ergänzung des regulären Linienverkehrs der Oberhavel Verkehrsgesellschaft die Dörfer um Gransee auf einer Ringlinie anfährt und besonders von Senioren geschätzt wird, sowie das im Norden Oberhavels noch nicht so verbreitete Thema E-Mobilität.

Eine spezielle Themenseite des Bundesumweltministeriums verschafft den Zehntklässlern das nötige Hintergrundwissen. Aktuelle Entwicklungen verfolgen sie in der Tageszeitung. Seit Montag wird jeder Schüler täglich mit einem Exemplar der Gransee-Zeitung versorgt, denn „Umwelt macht Schule“ ist sowohl ein Umwelt- als auch ein Medienprojekt. „Zeitunglesen kennen viele nicht“, stellt Witzlau fest. Auf die Frage, wer zu Hause eine Zeitung hat, hebt nur ein Teil der Jungen und Mädchen die Hände.

So wird sich also auch intensiv mit diesem Medium beschäftigt. Die Zeitung richtig lesen und verstehen will auch gelernt sein. Wie kommen Zeitungsartikel überhaupt zustande? Was ist beim Recherchieren zu beachten? Was macht gute Fotos in der Zeitung aus?

Wie erkennt man sogenannte Fake-News? Dabei sollen die jungen Leute das dabei erworbene Wissen auch praktisch anwenden. Der Wahlpflichtkurs Naturwissenschaften wird bis zu den Sommerferien zu seinem ausgewählten Umweltthema selbst recherchieren, eigene Texte verfassen, Bildmaterial erstellen und damit eine Themenseite für die Gransee-Zeitung gestalten.

Offiziell läuft das Projekt „Umwelt macht Schule“ bis Ende Juli. Da in Brandenburg die Sommerferien aber bereits früher beginnen, wollen die Siemensschüler aber einen Monat schon im Juni mit ihrer Abschlusspräsentation fertig sein. Die besten werden von der Projektverantwortlichen übrigens prämiert. Im Land Brandenburg machen lediglich noch zwei weitere Schulen bei „Umwelt macht Schule“ mit.