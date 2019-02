Moritz Velden hat große Ziele

Am meisten Freude bereitet Moritz Velden in seinem Beruf die akribische Fehlersuche, aber auch einfach Dinge wie die Kontrolle des Ölstandes gehören dazu. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (MOZ) Überrascht war Moritz Velden nicht, als am Donnerstag eine kleine Delegation mit Blumen und Pressevertretern in die Werkstatt der Autohaus Dallgow GmbH marschierte. Der Azubi im zweiten - und letzten - Lehrjahr wusste schon Bescheid. Dank seiner herausragenden Leistungen in der Ausbildung wurde er von seinem Ausbildungsbetrieb bei der Handwerkskammer Potsdam (HWK) als Azubi des Monats vorgeschlagen und erhielt nun den Titel Azubi des Monats Februar.

Er habe selten eine Bewerbung gesehen, in der ein Azubi in so hohen Tönen gelobt worden sei, sagte Andreas Körner-Steffens, Abteilungsleiter Berufsbildung bei der HWK, anlässlich der Auszeichnung. Der 23-jährige Dallgower, der noch zu Hause wohnt, hatte nach dem Abitur zunächst eine Orientierungsphase gemacht, jobbte im Einzelhandel, reiste durch die Welt und ging seinem Hobby Windsurfen nach. Für Autos hat er sich allerdings schon immer interessiert. Zu Hause hat er an einem T3 geschraubt. Über Teilebestellungen im Autohaus kannte er dieses schon und hat sich dann auch nur dort auf eine Ausbildungsstelle als Kfz-Mechatroniker beworben.Er bekam die Stelle. Schnell war klar, dass er dank Abitur und sehr guter Noten in der Berufsschule die Lehrzeit um ein Jahr verkürzen kann. Nach der Zwischenprüfung - wieder mit erstklassigen Noten - verkürzte er um ein weiteres halbes Jahr. Statt nach dreieinhalb Jahren wird er nun schon in diesem Mai nach nur zwei Jahren zu seiner Abschlussprüfung antreten. Das ehrgeizige Ziel: „Ich will so gut bestehen, dass ich mich für eine Förderung der Meisterausbildung qualifiziere“, so Moritz Velden.

Ingolf Jesse, Ausbilder in der Autohaus Dallgow GmbH, ist begeistert von so viel Engagement und der offenen, freundlichen Art seines Lehrlings. Gern möchte das Autohaus Moritz nach seiner Prüfung übernehmen und auch den weiteren Weg gemeinsam mit ihm gehen. „Es wird immer schwieriger mit den Bewerbungen“, so Jesse. Zum einen würden sich immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung bewerben, zum anderen werden auch die Noten der zukünftigen Azubis immer schlechter.

Um dennoch genug Nachwuchs zu finden, ist das Autohaus regelmäßig auf der Ausbildungsmesse zu finden und bieten seinen Azubis auch sonst einiges. So werden Lehrlinge auch gern im Rahmen eines Mobilitätsprojektes der HWK ins Ausland geschickt. Auch Moritz Velden verbrachte vier Wochen in einer italienischen Autowerkstatt, was ihm viel Spaß machte und wo er einen Einblick in eine andere (Arbeits-) Mentalität erhielt. Von der Ruhe und Gelassenheit der Italiener, die ihm erst langsam erschienen, im Endeffekt aber doch ebenso leistungsstark und schnell arbeiten, wie hier.

Für Moritz Velden ist die Ausbildung nur ein erster Schritt. Er will höher hinaus. Die Meisterausbildung könnte ein weiterer Schritt sein, aber auch ein Ingenieursstudium kann er sich vorstellen. „Ein guter Ingenieur muss wissen, wo die Probleme los gehen und wie die Mechaniker arbeiten,“ sagt der selbstbewusste junge Mann.

Im Dallgower Autohaus lernen derzeit acht Auszubildene. In den vergangenen Jahren waren es 110 junge Männer und Frauen, die hier zu Kfz-Mechatronikern, Fahrzeuglackierern, Lagerlogistikern, Automobilkauffrauen und -männern, Bürokauffauen und -männern, Fahrzeug- und Karosseriebauern und Einzelhandelskauffrauen und -männern ausgebildet wurden. 85 Mitarbeiter sind zur Zeit hier angestellt.