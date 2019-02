Nutzer für Feuerwache gesucht

Die Tore sollen offen bleiben: Noch ist der Löschzug Fürstenberg in dem Objekt in der Heinrich-Pritzsche-Straße untergebracht. Der Landkreis hat Interesse bekundet, um dort eine Einheit des Katastrophenschutzes unterzubringen. © Foto: Gerrit Freitag

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Feuerwehrgerätehaus in Fürstenberg soll weiter öffentlich genutzt werden. Auf welche Weise das geschehen soll, dazu werden gerade Ideen gesammelt. Unter anderem hat auch der Landkreis Oder-Spree Interesse für den Katastrophenschutz angemeldet.

95 Jahre wird das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Fürstenberg nächstes Jahr bestehen. Und das Jubiläumsjahr könnte auch das letzte sein, wo das Gebäude letztmalig seiner eigentlichen Bestimmungen gerecht wird. Denn die Stadt baut an einem Standort in der Oderlandstraße eine neue zentrale Feuerwache, in der die beiden Löschzüge Innenstadt und Fürstenberg zusammengezogen werden. Während für die Innenstadtwache am Kanal wohl nur der Abriss bleibt, auf der freiwerdenden Fläche Eigenheime entstehen, soll die das traditionsreiche Gebäude in der Heinrich-Pritzsche-Straße weiter erhalten bleiben.

Vorgesehen sei eine weitere öffentliche Nachnutzung, wobei auch die Bedürfnisse der Feuerwehr dabei berücksichtigt werden, sagte jüngst Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice im Stadtentwicklungsausschuss. Innerhalb der Feuerwehr habe sich eine Gruppe zusammengefunden, die Ideen zusammentrage, wie die Räume weiter belebt werden können. Die Spannbreite dessen, was als möglich erachtet wird, sei groß, sagte Martina Harz. „Man kann sich da alles vorstellen.“ So sei eine Umnutzung in Wohnraum oder betreutes Wohnen denkbar. Aber auch eine Außenstelle des Feuerwehrmuseums sei überlegt worden oder Schulungsräume für die Feuerwehr. Diese Ideen gelte es aufzunehmen und daraus einen Vorschlag für ein Entscheidungskonzept zu erarbeiten, das dann letzlich die Stadtverordneten zu entscheiden haben.

Sehr viel konkreter ist das Interesse des Landkreises Oder-Spree. Der sucht für Geräte und Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, die bisher noch in der Bergstraße untergebracht sind, einen neuen Standort, kann sich die Immobilie in Fürstenberg dafür vorstellen. Konkret geht es um Geräte der Sondereinsatzgruppe „Sanitätsdienst und Betreuung“, die bei einer Großschadenslage zum Einsatz kommen. Eine entsprechende Anfrage und ein entsprechendes Interesse an der Immobilie bestätigte Michael Buhrke, Finanzdezernent des Landkreises, der MOZ auf Anfrage. Die SEG sei momentan „mehr schlecht als recht“ in der Bergstraße untergebracht. Martina Harz erwähnte ebenfalls, dass auch der Rettungsdienst, der ebenfalls in der Bergstraße untergebracht ist, auch umziehen möchte.

Doch bei der Stadt stößt diese Variante eher auf Vorbehalt. Martina Harz erklärte: „Wir sind da erst einmal deutlich auf die Bremse getreten.“ Zum einen könne man noch nicht sagen, wie der Baufortschritt bei der Errichtung der neuen zentralen Wache laufe. Die Fürstenberger Wache kann erst dann freigezogen werden, wenn das neue Gebäude fertig ist. Momentan wird die Fläche an der Ecke Beeskower Straße/Oderlandstraße beräumt und für den Bau vorbereitet.

Zum anderen scheint die Praxis des Landkreises in der Vergangenheit, was die Nutzung von städtischen Immobilien anlangt, nicht immer vorteilhaft gewesen zu sein. „Es gibt vielfältige Erfahrungen bei der Nutzung von Gebäuden durch den Landkreis“, umschrieb es Martina Harz, nannte als Beispiel die Gesamtschule und das Haus II. „Wir müssen uns da gründlich vorbereiten und sehen, wie man das vertraglich gestalten kann.“